شركة تصنع سيارات كهربائية يمكن تجميعها بسهولة
تأمل إحدى الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية السويدية أن تصبح بمثابة "إيكيا" للمركبات الكهربائية الصغيرة.
وتسعى شركة Luvly، وهي شركة سويدية ناشئة متخصصة في السيارات الكهربائية الصغيرة، إلى تحقيق تلك الغاية من خلال شحن سياراتها كأجزاء مستقلة يمكن تجميعها في وجهتها النهائية.
وأعلنت الشركة، التي تبيع مركباتها بأسعار معقولة، عن خطط لشحن سياراتها الصغيرة كحزم مسطحة ليتم تجميعها في وجهتها النهائية.
وتدعي الشركة أن هذا النموذج غير العادي سيسمح لها بملاءمة 20 من سياراتها في حاوية لا تسع إلا 4 مركبات مجمعة، وبالتالي خفض تكاليف النقل بشكل كبير.
ومع ذلك، أوضحت الشركة المصنعة السويدية أنه على عكس أثاث "إيكيا"، فإن سياراتها الكهربائية ليست مخصصة للتجميع المنزلي.
بدلاً من ذلك، ستنتهي العبوات المسطحة في المصانع الصغيرة، حيث سيتم تجميعها بسرعة بواسطة موظفين متخصصين لضمان السلامة الكاملة.
وكشفت الشركة الناشئة الجريئة، التي اشتق اسمها من الاسم المختصر LUV (Light Urban Vehicle)، النقاب مؤخرًا عن "Luvly 0".
وتعد "Luvly 0" سيارة كهربائية ذات مقعدين فقط، للسير في المناطق الحضرية، تزن أقل من 400 كيلوغرام ويبلغ طولها 2،70 متر فقط، وعرضها 1،53 مع ارتفاع 1،44 م.
يتم تشغيل السيارة بواسطة بطاريتين، تزن كل منهما 15 كجم فقط، وتستهلك فقط 6 كيلووات في الساعة لكل 100 كيلو متر (60 واط في الساعة / كم).
وتوفر البطاريات طاقة كافية لمدى أقصى يبلغ 100 كم وسرعة قصوى تبلغ 90 كم / ساعة (55 ميلاً في الساعة).
ومن المحتمل أن تكون "Luvly 0" أول مركبة يتم شحنها كحزمة مسطحة، لكن الرئيس التنفيذي للشركة أعلن عن خطط لعربة ثلاثية العجلات رياضية وشاحنة كهربائية صغيرة سيتم تصميمها بنفس النظام اللوجستي.