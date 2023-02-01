مؤسسا "إنستغرام" يطلقان تطبيقا إخباريا يشبه "تيك توك"
كشف كيفن سيستروم وومايك كريغر مؤسسا موقع "إنستغرام"، عن تطبيق جديد مختص بالأخبار يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويشبه "تيك توك" في إحدى مميزاته الرئيسية.
ووفق موقع "سي نت" المعني بشؤون التقنية، فإن التطبيق الذي أطلق عليه اسم "أرتي فاكت" (Artifact)، عبارة عن موجز إخباري يمكن للمستخدم تخصيصه حسب اهتماماته.
وذكر الموقع، أن "أرتي فاكت" كان حصيلة 4 سنوات من العمل من قبل سيستروم وكريغر، منذ تركهما لعملاق التواصل الاجتماعي "إنستغرام" المملوك لفيسبوك.
وقال سيستروم في تغريدة عبر تويتر الثلاثاء، إن تجربة تطبيق "أرتي فاكت" في الوقت الحالي تحتاج لدعوة، لكن يمكن للمستخدمين الذين لا يملكون دعوات حاليًا التسجيل في قائمة الانتظار.
ويسلط "أرتي فاكت" الضوء على الدور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في استهلاك المحتوى، بما في ذلك الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي.
وعلى سبيل المثال يستخدم تطبيق الفيديو القصير الشهير "تيك توك" خوارزمية لعرض مقاطع الفيديو التي قد تكون مهتمًا بها على صفحة "For You" (من أجلك) للمستخدمين.
وقال الكاتب المتخصص في شؤون التقنية "كيسي نيوتن" الذي أجرى مقابلة مع سيستروم حول التطبيق الجديد، إن الأخير يشبه "تيك توك" ولكن للنصوص وليس مقاطع الفيديو.
وأضاف نيوتن، أنه يمكن أيضا وصف "أرتي فاكت" باعتباره إعادة ولادة لـ"جوجل ريدر" (Google Reader) ولكن كتطبيق للجوال على غرار "تويتر".
وبحسب "سي إن إي تي" فإن مستخدمي التطبيق الجديد، سوف يطالعون موجزا منسقا من القصص الإخبارية من ناشرين مثل نيويورك تايمز، وغيرها من المنصات الإخبارية الشهرية.
وبمجرد أن ينقر مستخدم "أرتي فاكت" على مقال ما، سيعرض التطبيق قصصا ذات صلة أو مماثلة، حيث يستخدم تقنياته المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعرف على المزيد من تفضيلات القراء.
وأوضح نيوتن، أن "أرتي فاكت" يتضمن ميزات أخرى مثل موجز للقصص الإخبارية التي ينشرها الأشخاص الذين تتابعهم والتي تتضمن تعليقاتهم حول المقالة.
كما يتيح أيضًا للمستخدمين مناقشة الأحداث الجارية مع الأصدقاء من خلال الرسائل المباشرة الخاصة.