مؤسسا "إنستغرام" يطلقان تطبيقا إخباريا يشبه "تيك توك"

ووفق موقع "سي نت" المعني بشؤون التقنية، فإن التطبيق الذي أطلق عليه اسم "أرتي فاكت" (Artifact)، عبارة عن موجز إخباري يمكن للمستخدم تخصيصه حسب اهتماماته.

وذكر الموقع، أن "أرتي فاكت" كان حصيلة 4 سنوات من العمل من قبل سيستروم وكريغر، منذ تركهما لعملاق التواصل الاجتماعي "إنستغرام" المملوك لفيسبوك.

وقال سيستروم في تغريدة عبر تويتر الثلاثاء، إن تجربة تطبيق "أرتي فاكت" في الوقت الحالي تحتاج لدعوة، لكن يمكن للمستخدمين الذين لا يملكون دعوات حاليًا التسجيل في قائمة الانتظار.

ويسلط "أرتي فاكت" الضوء على الدور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في استهلاك المحتوى، بما في ذلك الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى سبيل المثال يستخدم تطبيق الفيديو القصير الشهير "تيك توك" خوارزمية لعرض مقاطع الفيديو التي قد تكون مهتمًا بها على صفحة "For You" (من أجلك) للمستخدمين.

وقال الكاتب المتخصص في شؤون التقنية "كيسي نيوتن" الذي أجرى مقابلة مع سيستروم حول التطبيق الجديد، إن الأخير يشبه "تيك توك" ولكن للنصوص وليس مقاطع الفيديو.

وأضاف نيوتن، أنه يمكن أيضا وصف "أرتي فاكت" باعتباره إعادة ولادة لـ"جوجل ريدر" (Google Reader) ولكن كتطبيق للجوال على غرار "تويتر".

وبحسب "سي إن إي تي" فإن مستخدمي التطبيق الجديد، سوف يطالعون موجزا منسقا من القصص الإخبارية من ناشرين مثل نيويورك تايمز، وغيرها من المنصات الإخبارية الشهرية.