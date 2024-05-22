طريقتان لحل مشكلة بطء أجهزة أندرويد.. تعرف عليهما

تبدأ أجهزة أندرويد في التباطؤ قليلاً بمرور الوقت، وقد يكون ذلك محبطًا بالنسبة للبعض، ولحسن الحظ، إذا كنت تعاني من بطء الأداء على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي، فهناك خطوات شائعة يمكنك اتخاذها لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها في كثير من الأحيان، مثل إعادة تشغيل جهازك الذي يمكن أن يحل الكثير من المشكلات.

ولكن هناك طريقة شائعة أخرى لتحسين الأداء، أو على الأقل تحرير مساحة تخزين إضافية على هاتف أندرويد، وهي مسح البيانات المخزنة مؤقتًا للتطبيقات، ومسح بيانات كروم المخزنة مؤقتًا لمواقع الويب التي تزورها، والآن يمكنك من خلال كلتا العمليتين، وهما لا تستغرقان وقتًا طويلاً على الإطلاق، حل هذه المعضلة.