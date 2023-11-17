"علي بابا" تلغي مشروع خدمة سحابية بسبب قيود أمريكية
أكدت مجموعة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة عبر الإنترنت، اليوم الخميس، أنها ستلغي فرع خدمات سحابية أُعلن عنه، العام الجاري، على خلفية القيود الأمريكية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية.
ويعقّد تغيير "علي بابا" مسارها، سلسلة قرارات صدرت عن واشنطن بحظر تصدير رقائق إلكترونية إلى الصين، بما فيها تلك التي تنتجها "نفيديا" الضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي.
وتعتمد جهود المجموعة الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب قوة حاسوبية هائلة، على فرع الخدمات السحابية إلى حد كبير.
وذكرت الشركة، اليوم الخميس، أنها ستلغي فرع "المعلومات السحابية" في ضوء "توسيع الولايات المتحدة، مؤخرًا، للقيود على تصدير الرقائق الحاسوبية المتقدمة".
وقالت في بيان بشأن الإيرادات: "نعتقد بأن فرعًا كاملًا لمجموعة المعلومات السحابية قد لا يحقق التأثير المرجو في القيمة المضافة لحاملي الأسهم".
وأضافت أنه "بناءً على ذلك، قررنا عدم المضي قُدمًا به، وسنركّز بدلًا من ذلك على تطوير نموذج النمو المستدام لمجموعة المعلومات السحابية في ظل ظروف متقلبة".