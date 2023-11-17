"علي بابا" تلغي مشروع خدمة سحابية بسبب قيود أمريكية

أكدت مجموعة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة عبر الإنترنت، اليوم الخميس، أنها ستلغي فرع خدمات سحابية أُعلن عنه، العام الجاري، على خلفية القيود الأمريكية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية.

ويعقّد تغيير "علي بابا" مسارها، سلسلة قرارات صدرت عن واشنطن بحظر تصدير رقائق إلكترونية إلى الصين، بما فيها تلك التي تنتجها "نفيديا" الضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد جهود المجموعة الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي، التي تتطلب قوة حاسوبية هائلة، على فرع الخدمات السحابية إلى حد كبير.