أبرزها "+TV".. خدمات "أبل" تعوض ضعف مبيعات أيفون

كشفت شركة "أبل" الأمريكية أن قوة مبيعاتها القوية للخدمات، التي تتضمن خدمة "أبل تي.في+"، ساهمت في تحقيق الشركة أرباحاً فاقت التوقعات، رغم تراجع مبيعات هاتف "أيفون".

وأعلنت "أبل" الخميس مبيعات وأرباحاً تفوق توقعات "وول ستريت" رغم تراجع مبيعات هواتف "أيفون"، لكن أداء هاتفها الرئيسي في الصين ساعدها في تفادي تراجع عام في سوق الهواتف الذكية.

وقالت "أبل" إن مبيعاتها للربع الثالث من سنتها المالية المنتهي في الأول من شهر يوليو/تموز الماضي، انخفضت 1.4% إلى 81.8 مليار دولار وارتفعت الأرباح للسهم بنسبة 5% إلى 1.26 دولار.

وتجاوز ذلك توقعات المحللين بأن تبلغ المبيعات 81.69 مليار دولار والأرباح 1.19 دولار للسهم، بحسب بيانات "آي.بي.إي.إس" من "رفينيتيف".

وجاءت مبيعات هاتف "آيفون" أقل قليلًا من تقديرات المحللين، لكن عوضتها مبيعات قوية للخدمات، التي تتضمن خدمة "أبل تي.في+" وكذلك المبيعات في الصين التي زادت 8% على أساس سنوي.