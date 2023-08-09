أبل تعتزم إجراء أكبر تحديث على تطبيق "الهاتف" في آيفون

كشفت تقارير تقنية أن شركة "أبل" الأمريكية تختبر حاليًّا أحد أكبر التحديثات البرمجية لتطبيق الهاتف منذ سنوات، والذي سيتم تطبيقه على هواتف آيفون.

وستقدم "أبل" في التحديث الجديد عددًا من المزايا أهمها نَسْخ نصي للبريد الصوتي في الوقت الفعلي، و"ملصقات جهات الاتصال".

يأتي ذلك حتى يتمكن المستخدمون من اختيار الصورة التي تظهر عند الاتصال بجهاز آيفون الخاص بشخص آخر، وواجهة مستخدم محدثة بخط اسم صاحب الهاتف، بحسب aitnews.

و غيَّرت "أبل" مواضع الأزرار ونقلت الشركة في الإصدار التجريبي الأحدث من (آي أو إس 17) زر (إنهاء المكالمة) إلى الركن الأيمن السفلي، وذلك بدلًا من الموضع السابق الذي كان فيه الزر وحيدًا وسط الشاشة أسفل الأزرار الأخرى بعيدًا عنها قليلًا.