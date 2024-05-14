طرق عدة للحصول على لقطة شاشة في ويندوز.. تعرف عليها

يمكن أن تكون لقطات الشاشة مفيدة للغاية في إكمال المهام بسرعة، سواء كنت تحاول مساعدة أحدهم في استخدام إعدادات جهاز الكمبيوتر الخاص به، أو التقاط البيانات من صفحة ويب، أو حفظ منشور شائع على منصات التواصل.

وهناك طرق مختلفة متوفرة في نظام تشغيل ويندوز من مايكروسوفت لالتقاط لقطات الشاشة وتحميلها والتعليق عليها. فإذا كانت لقطات شاشة الكمبيوتر جزءًا مهمًا من سير عملك، فتابع القراءة لمعرفة أفضل الطرق لالتقاط صورة للشاشة على نظام التشغيل ويندوز.

Snip & Sketch

تتيح لك أداة Snip & Sketch الوصول إلى لقطات الشاشة ومشاركتها والتعليق عليها بسهولة كبيرة.

إن أبسط طريقة لاكتشاف Snip & Sketch هي استخدام اختصار لوحة المفاتيح Windows key + Shift + S، على الرغم من إمكانية الوصول إليها أيضًا عبر الزر "Start" ولوحة الإشعارات.

عندما تنقر على الأداة، فإنها تعتم شاشتك وتفتح قائمة صغيرة في الأعلى تحتوي على أربعة خيارات: مستطيلة، أو حرة الشكل، أو نافذة، أو ملء الشاشة. حدد الخيار والتقط لقطة شاشة.

وسيظهر إشعار في الزاوية اليمنى السفلية من شاشتك. انقر فوقه لحفظ اللقطة.