ميزات ذكاء اصطناعي يمكن استخدامها على هواتف أندرويد
قامت شركة "غوغل" بدمج العديد من الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في أجهزة أندرويد لسنوات، حتى قبل أن تجتاح روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي العالم، مثل: ChatGPT وMicrosoft Copilot.
بدءًا من مساعدتك في صياغة رسالة بريد إلكتروني، وحتى حل المشكلات الرياضية، وتلخيص الرسائل، إليك بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الأكثر فائدة التي يمكنك استخدامها على هاتف أندرويد الخاص بك الآن.
ساعدني في الكتابة
إن ميزة "Help Me Write" من غوغل، هي ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتوافرة في "Gmail وDocs".
وكما يوحي اسمها، يمكنها مساعدة المستخدمين على كتابة أي شيء بدءًا من رسالة بريد إلكتروني بسيطة حتى دعوة رسمية.
ويمكن أن تساعد المستخدمين على توفير الوقت ومساعدتهم إذا شعروا أنهم عالقون أثناء الكتابة.
وبمجرد قيام المستخدمين بإعطاء تعليمات "مساعدتي في الكتابة"، يمكن للميزة تحليلها، وإنشاء نسخة مفصلة أو ملخصة منها.
المحرر السحري
يحتوي تطبيق صور غوغل، وهو أحد التطبيقات الأكثر شيوعًا على نظام أندرويد، على العديد من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على تحسين تجربة المستخدم بشكل عام.
وتتيح لك ميزة "Magic Editor" المتوافرة حاليًا، تحرير أجزاء معينة من الصورة مثل الموضوع أو الخلفية أو السماء.
وبصرف النظر عن القدرة على إزالة عناصر ما مثل أحزمة الحقائب، يمكن أن يساعدك "Magic Editor" أيضًا في تغيير حجم الصورة باستخدام التعبئة التوليدية لتوسيعها.
غوغل جيميني
غوغل "Gemini"، المعروف سابقًا باسم "Bard"، هو مساعد صوتي جديد قد يحل في النهاية محل "Google Assistant"، المساعد الرقمي الافتراضي في غالبية أجهزة أندرويد.
وفي حين أن "Gemini" يمكنه فعل كل ما يستطيع مساعد غوغل فعله تقريبًا، فإن برنامج الدردشة الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي الموجود على أجهزة أندرويد يمكنه أيضًا مساعدتك في صياغة رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء خطة سفر، وتقديم معلومات حول أي شيء على الإنترنت.
أفضل صورة
ميزة أخرى حصرية لهواتف غوغل Pixel، هي ميزة "Best Take" التي تستخدم سلسلة من الصور الملتقطة بشكل مشابه، بحيث يبدو كل شخص في صورتك جيدًا. ويعد هذا مفيدًا للغاية عند النقر على الصور الجماعية، حيث قد ينظر البعض في الصورة بطريقة أخرى أو تكون أعينهم مغلقة.
ملخص الرسائل
قدمت غوغل تطبيق أندرويد أوتو، وهو التطبيق الذي يساعدك على توصيل سيارتك بهاتفك.
وسيقوم الإصدار الأحدث من التطبيق تلقائيًا بتلخيص النصوص الطويلة ورسائل الدردشة الجماعية حتى تتمكن من القيادة بأمان مع البقاء على اطلاع دائم.
وتقول غوغل إن "أندرويد أوتو" سيقترح أيضًا الردود والإجراءات ذات الصلة بناءً على المحادثة، وسيسمح للمستخدمين بإرسال الرسائل أو بدء المكالمات أو مشاركة الوقت المتوقع للوصول أثناء التركيز على الطريق.
مكدسات الصور
تساعدك ميزة "Photo Stacks" المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تنظيم معرض الصور الخاص بك وإزالة الفوضى فيه عن طريق تحديد الصور المتشابهة وتجميعها تلقائيًا وتنظيمها في مجموعات.
ويحتوي التطبيق أيضًا على منظم لقطة شاشة يمكنه تصنيف لقطات الشاشة وصور المستندات وفصلها إلى ألبومات.
اقتراحات لخرائط غوغل
حصلت خرائط غوغل على بعض الميزات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل خلف الكواليس لمساعدة المستخدمين على اكتشاف أماكن جديدة مثل المطاعم والمساعدة في توصيات التسوق.
وتقول شركة التكنولوجيا العملاقة إن الخرائط ستستفيد من الشركات والأماكن القريبة وتعليقاتها وتقييماتها لتقديم توصيات مخصصة.
ميزة البحث المتعدد
في وقت سابق من هذا العام، قامت "غوغل" بتعزيز ميزة البحث المتعدد في Lens باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
يتيح لك الإصدار المحسن من الميزة، الآن، تعديل عمليات البحث التي تجريها باستخدام الصورة.
على سبيل المثال، إذا طلبت من "Google Lens" البحث عن بنطال أحمر وإلحاق كلمة أخضر، سيبحث عن بنطال مشابه باللون الأخضر.
ويحتوي تطبيق Lens أيضًا على ميزة إمكانية الوصول الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تسمى "Talkback"، والتي تتيح للمستخدمين توجيه الكاميرا إلى مكان قريب، وبعد ذلك سيقوم "Talkback" بقراءة المعلومات المتاحة للموقع بصوت عالٍ.
جيميني لمساحة العمل
يتوافر Duet AI لمستخدمي "Google Workspace" المعروف، الآن، باسم "Gemini for Workspace"، وهو عبارة عن مجموعة من الميزات المدعومة من عائلة "PaLM 2" من نماذج اللغات الكبيرة.
وعلى تطبيق "Gmail" للجوال، سيقدم "Duet AI" المساعدة للمستخدمين عبر إرسال ردود احترافية تملأ البيانات تلقائيًا مثل الأسماء والمعلومات الأخرى.
أما في "Google Docs"، فيمكن لـ Duet AI مساعدة المستخدمين في إنشاء محتوى جديد.
وكل ما يلزم هو إخبار الذكاء الاصطناعي بما تريد التحدث عنه وسيقوم بإنشاء مسودة.
وإذا كنت تستخدم "Google Slides"، فيمكن أن يساعدك Duet AI في أتمتة تصنيف البيانات وإنشاء خطط مخصصة وفهم المحتوى.
أما بالنسبة لتطبيق Meet، فتقول غوغل إنها تستخدم Duet AI لإنشاء خلفية فريدة لمكالمات الفيديو.