ميزات ذكاء اصطناعي يمكن استخدامها على هواتف أندرويد

قامت شركة "غوغل" بدمج العديد من الميزات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في أجهزة أندرويد لسنوات، حتى قبل أن تجتاح روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي العالم، مثل: ChatGPT وMicrosoft Copilot.

بدءًا من مساعدتك في صياغة رسالة بريد إلكتروني، وحتى حل المشكلات الرياضية، وتلخيص الرسائل، إليك بعض ميزات الذكاء الاصطناعي الأكثر فائدة التي يمكنك استخدامها على هاتف أندرويد الخاص بك الآن.

ساعدني في الكتابة

إن ميزة "Help Me Write" من غوغل، هي ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتوافرة في "Gmail وDocs".

وكما يوحي اسمها، يمكنها مساعدة المستخدمين على كتابة أي شيء بدءًا من رسالة بريد إلكتروني بسيطة حتى دعوة رسمية.

ويمكن أن تساعد المستخدمين على توفير الوقت ومساعدتهم إذا شعروا أنهم عالقون أثناء الكتابة.

وبمجرد قيام المستخدمين بإعطاء تعليمات "مساعدتي في الكتابة"، يمكن للميزة تحليلها، وإنشاء نسخة مفصلة أو ملخصة منها.