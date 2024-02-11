الذكاء الاصطناعي يتصدر أجندة القمة العالمية للحكومات في دبي

تتصدر المشاريع والمبادرات التكنولوجية المتطورة، التي تقوم على الذكاء الاصطناعي، أجندة القمة العالمية للحكومات في دبي، التي تستضيفها دولة الإمارات.

ويجتمع أكثر من 100 شخصية من كبرى شركات الذكاء الاصطناعي مع القيادات الحكومية على منصة القمة العالمية للحكومات، التي تستمر من 12 - 14 فبراير الجاري.

وتضم قائمة ضيوف القمة والمشاركين في فعالياتها نخبة من الخبراء والرؤساء التنفيذيين والمؤسسين لكبرى الشركات العاملة في حقل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتطبيقات الذكية.

ويشارك في الجلسات أبرز القادة الحكوميين وقادة المنظمات الدولية المعنيين بالتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وعدد كبير من أصحاب الشركات والخبراء وأصحاب العقول واللاعبين الرئيسيين المؤثرين في تطور هذا القطاع.