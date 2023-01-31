الذكاء الاصطناعي يكشف مسرحية مجهولة لكاتب إسباني عظيم

كشفت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المستخدمة في نسخ الأعمال التاريخية المجهولة في أرشيف المكتبة الوطنية الإسبانية عن جوهرة مكنونة، وهي مسرحية لم تكن معروفة فيما مضى لأحد أعظم الكُتّاب المسرحيين في البلاد وهو فيليكس لوبي دي فيجا.

وقالت المكتبة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن الخبراء أكدوا في وقت لاحق أن الكاتب المسرحي من عصر "الباروك" وأحد أبرز الأسماء في العصر الذهبي الإسباني، كتب مسرحية (لا فرانسيسا لورا) أي "لورا الفرنسية" قبل بضع سنوات من وفاته عام 1635.

وتعود نسخة المخطوطة الموجودة في أرشيف المكتبة بإسبانيا إلى أواخر القرن السابع عشر بعد وفاة مؤلف (فوينتي أوبيخونا) و(كاباييرو دي أولميدو) أو "فارس أولميدو" بفترة طويلة.