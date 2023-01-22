تطوير بذلة ذكية لتدفئة الجسم بمساعدة الذكاء الاصطناعي

طورت شركة "كارهارت" الأمريكية، بذلة ذكية لتدفئة الإنسان قادرة على تعديل درجة حرارتها تلقائيًا لتتوافق مع درجة حرارة الجسم بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر طرح بذلة "كارهارت إكس1" الذكية في السوق مع بداية شهر فبراير/شباط 2023، بقيمة 220 دولارا.

وتمتاز البذلة الجديدة بقابلية التحكم بها بواسطة تطبيق على الهاتف الذكي يتواصل معها بإشارات بلوتوث.

وعلى الرغم من إقدام شركات عدة على تصنيع بذلات تدفئة شخصية؛ مثل شركة "ميلواكي" وشركة "ديوالت" الأمريكيتين، ولكن إدراج الذكاء الاصطناعي في بذلة "كارهارت إكس1" يجعلها الأولى من نوعها.

وطورت شركة "كليم 8" البريطانية المتخصصة بصناعة الألبسة الذكية وتقنيات التحكم بالحرارة، نظام ذكاء اصطناعي يعدل حرارة البذلة الجديدة تلقائيًا ليضمن راحة المستخدم.