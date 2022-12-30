تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعد في تحسين إدارة النفايات ورصدها
شقت تقنيات الذكاء الاصطناعي طريقها إلى واحدة من القضايا البيئية الصعبة والخطيرة وهي إدارة ورصد النفايات الصلبة، التي تهدد الأنظمة البيئية المختلفة، وتسبب أضرارا لجميع الكائنات.
والنفايات الصلبة، عبارة عن خليط متباين من الحجارة والأخشاب والمعادن الثقيلة والجلود، وكذلك النفايات المختلفة مثل الورق والزجاج والمواد البلاستيكية.
وبالنظر إلى ارتفاع عدد السكان ووتيرة التحضر الآخذة في التزايد في الهند، باتت إدارة النفايات قضية رئيسية في البلاد، لا سيما في المناطق الحضرية؛ الأمر الذي دفع قطاع إدارة النفايات بالاعتماد على حلول قدرات الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة وكفاءة عملياتها.
ووفق تقديرات حكومية، تنتج الهند حوالي 65 مليون طن من النفايات سنويا، وأكثر من 62 مليون طن منها عبارة عن نفايات صلبة بلدية (MSW) وهي نفايات عضوية ومواد يومية يتخلص منها الإنسان، وتكون قابلة لإعادة التدوير مثل الورق والبلاستيك والخشب والزجاج.
وفي الوقت الحالي تتم معالجة من 22 إلى 28% فقط من النفايات البلدية، بينما تم إيداع النفايات الصلبة البلدية المتبقية في ساحات التفريغ، لكن بحلول عام 2031، من المتوقع أن يزداد توليد النفايات الصلبة البلدية إلى 165 مليون طن، وأكثر من ذلك إلى 436 مليون طن بحلول عام 2050.
وتحتاج كفاءة عمليات جمع النفايات إلى مواكبة الكمية المتزايدة من النفايات المتولدة في الهند.
دور الذكاء الاصطناعي
ولضمان تنفيذ عمليات أكثر كفاءة والاستجابة لتلك الكميات المتزايدة من النفايات؛ لجأ قطاع إدارة النفايات إلى الحلول التقنية وتمثل ذلك في الجمع بين استخدام المستشعرات الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT)، وتقنيات الذكاء الاصطناعي لا سيما المخصصة لجمع وتحليل البيانات.
وتساعد المستشعرات الذكية في إدارة حاويات/شاحنات النفايات بسهولة، التي توفر بيانات في الوقت الفعلي حول معايير مختلفة تتبع مستوى التعبئة، درجة الحرارة الداخلية، والحركة غير المرغوب فيها والموقع وأي خطر نشوب حريق من النظام الأساسي المتكامل.
ويوفر برنامج إدارة النفايات الصلبة، الذي أنتجته وصممته شركة "ElixirAI"، الذي يقوم من خلال أجهزة الاستشعار بتتبع ومراقبة إدارة الورديات وحركة مسار النفايات وتوزيع المهام على الأساطيل وتقديرات الوقت بأفضل حل لإدارة النفايات.
وباستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال إنترنت الأشياء في أجهزة الاستشعار الذكية، يمكن للبلدية تجنب أي ضرر محتمل ما سيعزز الإنتاجية في عمليات إدارة النفايات بشكل عام.
والحل الثاني للذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية في إدارة النفايات الصلبة هو حل إدارة الأسطول، إذ تقليديا، يقضي أسطول شاحنات/حاويات النفايات ساعات كل يوم حول الطرق.
ويوفر حل "ElixirAI SWM" أفضل حل لإدارة الأسطول باستخدام تقنية سلسلة الكتل، وأجهزة إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار الذكية.
ويتحكم البرنامج في كل خطوة في الأسطول بالكامل ويزود سائقي شاحنات النفايات بمخططي مسار مُحسَّن لكل يوم، كما يتأكد من أن إدارة الأسطول تزيد الكفاءة إلى أقصى حد باستخدام برنامج تحسين التوجيه، الذي يجمع بين الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجغرافيا المكانية.
ويهدف هذا الحل إلى توفير تنبيهات حول مقالب النفايات الصلبة وتصنيفها إلى فئات مثل المنزلية والصناعية وما إلى ذلك، كما أنه يُساعد في مراقبة مقالب النفايات الصلبة بشكل دوري.
ويستخدم البرنامج صور الأقمار الصناعية المؤقتة عالية الدقة أو صور الطائرات دون طيار التي تتم معالجتها بتقنية خاصة في الشركة لتناسب نماذج الذكاء الاصطناعي.