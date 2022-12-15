الحصاد التقني.. الذكاء الاصطناعي يتقدم بامتياز في 2022

شهد العام 2022 تطورا ملحوظا في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق للآلات وتحديث أنظمة الروبوتات، لتجاري عالما متغيرا تتسارع فيه العلوم ويزداد فيه اعتمادنا على الأنظمة الذكية.

وتسابقت الفرق البحثية والشركات التقنية من أجل تنفيذ مشاريع وابتكار منتجات تقوم على فكرة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من أجل تحقيق السبق والريادة في هذا القطاع.

ونستعرض في التقرير التالي جانباً مما حققه هذا المجال خلال العام 2022:

ضبط بلازما الاندماج النووي

من أبرز التطورات في هذا القطاع، تسخير الذكاء الاصطناعي في السيطرة على بلازما الاندماج النووي غير المستقرة والفائقة التسخين في المفاعل.

وكان ذلك ضمن جهد مشترك لمركز البلازما السويسري التابع لمدرسة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية وشركة أبحاث الذكاء الاصطناعي ديب مايند.