الحصاد التقني.. الذكاء الاصطناعي يتقدم بامتياز في 2022
شهد العام 2022 تطورا ملحوظا في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق للآلات وتحديث أنظمة الروبوتات، لتجاري عالما متغيرا تتسارع فيه العلوم ويزداد فيه اعتمادنا على الأنظمة الذكية.
وتسابقت الفرق البحثية والشركات التقنية من أجل تنفيذ مشاريع وابتكار منتجات تقوم على فكرة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي من أجل تحقيق السبق والريادة في هذا القطاع.
ونستعرض في التقرير التالي جانباً مما حققه هذا المجال خلال العام 2022:
ضبط بلازما الاندماج النووي
من أبرز التطورات في هذا القطاع، تسخير الذكاء الاصطناعي في السيطرة على بلازما الاندماج النووي غير المستقرة والفائقة التسخين في المفاعل.
وكان ذلك ضمن جهد مشترك لمركز البلازما السويسري التابع لمدرسة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية وشركة أبحاث الذكاء الاصطناعي ديب مايند.
زراعة أول نظام رؤية اصطناعي
وشهد فبراير/شباط 2022، زراعة أول نظام رؤية اصطناعي في العالم داخل الدماغ البشري، للمرة الأولى، من قبل باحثين من مركز بريتزكر للعلوم الطبية الحيوية والهندسة في معهد إلينوي للتقنية، ما يحمل أملا بإعادة النظر لفاقدي البصر بشكل جزئي.
تصحيح أخطاء الطباعة ثلاثية الأبعاد
وفي الشهر ذاته، أعلن باحثون في الولايات المتحدة، عن تقنية هي الأولى من نوعها، لتصحيح أخطاء الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وتقوم هذه التقنية من خلال الاعتماد على التعلم العميق للآلات، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي.
روبوتات بيئية
وأعلن باحثون مطلع العام 2022، عن الروبوت الأرضي "إيكو" المخصص لمراقبة مستعمرة من طيور البطريق الإمبراطوري في القارة القطبية الجنوبية.
ويلتقط الروبوت الأصفر صورا ومقاطع فيديو للبطاريق، كجزء من بحث يقوده مختبر الاستشعار عن بعد للحيوانات البحرية الأمريكي، الذي صمم لقياس صحة النظام البيئي البحري في القطب الجنوبي.
وفي يونيو/حزيران 2022، نجح باحثون من منظمة المجتمع الأمريكي الكيميائي في ابتكار "سمكة روبوتية" تعمل على الضوء، وتسبح بسرعة في المياه بهدف التقاط المواد البلاستيكية الدقيقة وإزالتها.
روبوت خدمة منزلي
وفي مايو/أيار 2022، أطلق باحثون روبوتا جديدا يمكن أن يساعد البشر في واحدة من أكثر واجباتهم اليومية شيوعا وهي الغسيل؛ إذ دربوا الروبوت على إدخال الملابس وإخراجها عندما تكتمل دورة الغسيل.
روبوت قمري
وأعلن باحثون من جامعتي "إي تي إتش" البحثية و"زيوريخ" في سويسرا، في الشهر ذاته، عن روبوت رباعي على شكل كلب، يؤدي مهمة مستكشف روبوتي على القمر.
ووصل الروبوت إلى المرحلة النهائية في مسابقة اكتشاف الموارد في الفضاء. ويتمثل الهدف بعيد المدى للروبوت في اكتشاف القطب الجنوبي من القمر.
روبوتات تتنبأ بتحركات البشر
وكشف باحثون من جامعة تورونتو الكندية، في الشهر ذاته، عن روبوتات "مدركة اجتماعيا" تستطيع التنبؤ بتحركات البشر وتجنبها بأمان، متفادية الاصطدام من خلال توقع أماكن عقبات متحركة قد تعترضها.
خوارزمية تقسيم العمل بين البشر والروبوتات
وشهد الشهر ذاته أيضا، إطلاق قسم الروبوتات في جامعة "كارنيج ميلون" الأمريكية، خوارزمية ذكاء اصطناعي لوضع خطط العمل وتنظمه وتقسيم المهمات بين الروبوتات والبشر، وفقا لبيانات تأخذ بالاعتبار أي الطرفين أكثر اتقانا للمهمة.
وتبرز أهمية الخوارزمية الجديدة في مراكز التصنيع والتجميع، وفي أي بيئة يتفاعل فيها البشر والروبوتات ويتعاونون لإكمال مهمات محددة.
ذكاء اصطناعي يطور لغته الخاصة
وفي يونيو/حزيران 2022، أعلن باحثون من جامعة "تكساس" الأمريكية، أن نظام الذكاء الاصطناعي "دول إي2" نجح في تطوير لغته المكتوبة الخاصة، وابتكار رمز سري خاص به من خلال اصطلاح مفردات غريبة وربطها بصور للطيور والحشرات.
إنترنت الأشياء يشغل مصنعا ذكيا عن بعد
وأعلنت مؤسسة بحوث الإلكترونيات والاتصالات الكورية، منتصف العام 2022، عن نجاحها في تطوير خدمة إنترنت الأشياء الصناعية القادرة على التحكم بتجهيزات مصنع ذكي ومراقبة الروبوتات فيه تلقائيا من داخل الدولة وخارجها.
روبوت يتعلم المشي وحده
وأعلن باحثون من مؤسسة "ماكس بلانك" للأنظمة الذكية في ألمانيا، في تموز/يوليو 2022، روبوتا بحجم كلب بأربع أرجل، استطاع تعلم المشي خلال ساعة واحدة، من خلال الاعتماد على آليات أرجله المعقدة.
روبوت يقلد تعابير من نحبهم
وأعلن باحثون من جامعة "زغرب" الكرواتية، في سبتمبر/أيلول 2022، عن روبوت يمكنه تقليد تعابير وجوه الأشخاص الذين نحبهم، ومن الممكن أن يتوفر في الأسواق خلال 5 أعوام فقط وبسعر مقبول.