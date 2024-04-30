أمور مهمة يجب معرفتها قبل شراء أجهزة إلكترونية مُجدّدة

يتجه الكثيرون إلى شراء أجهزة كمبيوتر مستعملة، بعد تنظيفها وإصلاحها بالكامل قبل عملية الشراء، كونها أقل تكلفة بكثير من الأجهزة الجديدة.

لكن هناك اختلافات كبيرة بين الأجهزة التي تم تجديدها في المصنع، وتلك التي تم تجديدها من قبل طرف ثالث، لذلك قد يكون من الصعب معرفة ما ستحصل عليه.

وعند شراء جهاز مجدد، يتعين عليك أيضًا التخلي عن الضمان والملحقات الأصلية للجهاز، والتعامل مع العيوب المادية، ومع ذلك، من الناحية القانونية، لا يوجد تعريف حقيقي لكلمة "مُجدد"، إذ يمكن أن يشير ذلك إلى ما يريده أو يعنيه البائع، وقد ترى أيضًا مصطلحات مثل "مملوكة مسبقًا".

هل هو تجديد أم إرجاع؟

ومن المهم أن تعرف إذا تمت إعادة الجهاز المجدد قبل استخدامه، أو ربما قرر المشتري أو المستلم أنه لا يريده، أو ربما كانت العبوة تالفة، لذلك تم إعادتها دون استخدامها كإجراء وقائي.