أمور مهمة يجب معرفتها قبل شراء أجهزة إلكترونية مُجدّدة
يتجه الكثيرون إلى شراء أجهزة كمبيوتر مستعملة، بعد تنظيفها وإصلاحها بالكامل قبل عملية الشراء، كونها أقل تكلفة بكثير من الأجهزة الجديدة.
لكن هناك اختلافات كبيرة بين الأجهزة التي تم تجديدها في المصنع، وتلك التي تم تجديدها من قبل طرف ثالث، لذلك قد يكون من الصعب معرفة ما ستحصل عليه.
وعند شراء جهاز مجدد، يتعين عليك أيضًا التخلي عن الضمان والملحقات الأصلية للجهاز، والتعامل مع العيوب المادية، ومع ذلك، من الناحية القانونية، لا يوجد تعريف حقيقي لكلمة "مُجدد"، إذ يمكن أن يشير ذلك إلى ما يريده أو يعنيه البائع، وقد ترى أيضًا مصطلحات مثل "مملوكة مسبقًا".
هل هو تجديد أم إرجاع؟
ومن المهم أن تعرف إذا تمت إعادة الجهاز المجدد قبل استخدامه، أو ربما قرر المشتري أو المستلم أنه لا يريده، أو ربما كانت العبوة تالفة، لذلك تم إعادتها دون استخدامها كإجراء وقائي.
ومع العلم أنه في الغالب لكي يكون الجهاز مجددًا، يجب أن يتطلب نوعًا من الإصلاح أو التنظيف أو التجميل، ولحسن الحظ، تمنع القوانين العالمية الشركات من بيع المنتجات المعادة كما لو كانت جديدة تمامًا، إلا أنك تستفيد من ذلك، لأنه بمجرد وضع الملصق المجدد على المنتج، يجب أن ينخفض السعر كثيرًا، لذا اسأل البائع عن أصل المنتج.
من قام بالتجديد؟
ليست كل عمليات التجديد متشابهة. فمن الممكن أن يقوم طرف ثالث بالعمل ويقوم بإعادة بيع المنتج. بشكل عام، يعتبر الالتزام بتجديد الشركة الأصلية هو الخطوة الأكثر ذكاءً.
وسيكون لديه التغليف والأجزاء المناسبة لجعل المنتج أقرب ما يكون إلى الجديد قدر الإمكان، لذلك ابحث عن "معتمد من المصنع" أو تسميات مشابهة.
هل يأتي مع كل الأغراض؟
غالبًا ما تأتي المنتجات المجددة دون الملحقات المضمنة في شراء منتج جديد. وهذا سبب آخر لمحاولة العثور على عمليات تجديد تقدمها الشركة المصنعة لكي تحصل على جميع الملحقات.
وقد تحصل على المنتج قريبا من العبوة الأصلية أيضًا، إذا كان ذلك مهمًا بالنسبة لك.
هل لا يزال المنتج يتمتع بضمان؟
لا تشتري أي منتج ليس لديه أي ضمان، فالمخاطرة قد تعني الحصول على أجهزة قد لا تعمل بشكل صحيح. وتذكر أن مجرد إمكانية تشغيل الجهاز لا يعني أنه مثالي وكل شي فيه يعمل بالشكل المطلوب، كما أنه بموجب القانون، يجب أن يكون الجهاز قادرًا على القيام بما تم تصميمه للقيام به، حتى لو تم بيعه مستعملًا.
وأفضل رهان لك هو أن تسأل البائع مباشرةً عما إذا كان هناك ضمان أم لا، ومن دون ضمان، قد لا يكون خصم السعر يستحق المخاطرة، كما تأكد أيضًا من مدة الضمان، فثلاثة أشهر على سبيل المثال يعتبر أمرًا محفوفًا بالمخاطر.
تعريف مصطلح التجديد
لا توجد قواعد حول كيفية تصنيف منتج مجدد، بخلاف حقيقة أن البائع لا يمكنه القول بأنه جديد تمامًا. ومع ذلك، يمكن القول إنها "مثل الجديدة"، وقد يعني ذلك أن العنصر لم يتم استخدامه مطلقًا.
وقد يعني ذلك أيضًا أن المنتج قد تم تجديده إلى تلك الحالة بعد فترة حياة صعبة، وربما تم استبدال شاشة مخدوشة أو متشققة، على سبيل المثال. من المفيد أن تعرف بالضبط ما تعنيه عبارة "مثل الجديد"، إذا كان بإمكانك معرفة ذلك.
ما سياسة الإرجاع؟
يستغرق الأمر بعض الوقت لملاحظة المشاكل في بعض المنتجات. فأنت تريد فترة شهر على الأقل لكشف ذلك، وينبغي أن ينطبق هذا الأمر على المنتجات المجددة أيضًا.
وإذا لم تتمكن من الحصول على أسبوعين على الأقل من استخدام المنتج مع خيار إرجاعه من دون أي تكلفة، فلا تقم بشرائه، وتذكر أنه عندما تتلقى المنتج، قم بإجراء فحص شامل بمجرد فتحه، وقد ترغب في الاستفادة من سياسة الإرجاع هذه على الفور.
ما الذي لا يجب أن تشتريه مجددًا؟
الأمر متروك لك في النهاية، لكننا نوصي بتجنب العناصر التي تمس بشرتك كثيرًا مثل سماعات الرأس وسماعات الأذن، والعناصر الميكانيكية مثل لوحات المفاتيح، ومحركات الأقراص الثابتة أو محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة وأجهزة التلفاز؛ لأنه من الصعب معرفة عمر التلفاز وطريقة استخدامه.
مع ذلك، قد تكون بعض عمليات الشراء هذه مقبولة إذا كنت تثق بالشركة التي تقف وراء تجديد المنتج، على العكس من ذلك، يجب عليك فقط شراء المنتجات المجددة من شركات مختارة؛ لأن منتجاتها تكون باهظة الثمن عندما تكون جديدة.
مقارنة الأسعار
قبل شراء جهاز مجدد، قم بإجراء مقارنة للأسعار. وعندما تجد عنصرًا مجددًا رخيص الثمن، انتقل إلى موقع تجديد آخر لترى ما إذا كان الطراز نفسه أو طراز مشابه متاحًا بسعر أقل.
ومع ذلك، لا تدع السعر يملي عليك كل شيء، ففي بعض الأحيان قد تثق بموقع أو بائع بما يكفي لجعل الأموال الإضافية التي يتم إنفاقها جديرة بالاهتمام.