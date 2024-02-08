مايكروسوفت تطلق "كوبايلوت" لتعزيز الذكاء الاصطناعي‎

ذكر موقع "بيزنس إنسايدر"، الأربعاء، أن شركة مايكروسوفت ستطلق المساعد الافتراضي (مايكروسوفت 365 كوبايلوت) في ظل سعيها إلى تشجيع عدد أكبر من المطورين على استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف تقرير الموقع نقلاً عن رسالة داخلية أن الشركة تجري اختبارات تجريبية لرفع معدل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بين مجتمعها من المطورين وتعتزم نشر هذه الميزة على نطاق أوسع بين فرقها لأول مرة.

وتضافرت استثمارات الشركة وشراكتها مع "أوبن إيه.آي"، مطورة روبوت الدردشة الذائع الصيت "تشات جي.بي.تي"، بالإضافة إلى النمو المطّرد لأعمال الحوسبة السحابية في الارتقاء بمايكروسوفت إلى صدارة الشركات الأعلى قيمة عالمياً متخطية أبل.

وتعمل أداة "كوبايلوت" بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وأُنشئت باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة من "أوبن إيه.آي" وهي الأداة المساعدة الجديدة في برامج "أوفيس" و"مايكروسوفت 365" والتي تتضمن برامج "وورد" و"أوتلوك" و"تيمز".

وبدأت مايكروسوفت في نوفمبر/ تشرين الثاني بيع "كوبايلوت" مقابل 30 دولاراً شهرياً.

ويمكن للأداة الجديدة تلخيص صندوق البريد الوارد أو إنشاء شرائح عرض تقديمي.