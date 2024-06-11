تطوير روبوتات بجلود إلكترونية وعضلات صناعية "بشرية"

طور علماء في جامعة نورث كارولينا الأمريكية روبوتات لينة مجهزة بجلود إلكترونية وعضلات صناعية يمكنها استشعار محيطها وتكييف تحركاتها في الوقت الفعلي.

ويعد الابتكار، الذي قدمه العلماء في ورقة بحثية بعنوان "الروبوتات الحسية المستوحاة من الجلد للزراعات الإلكترونية" بإحداث ثورة في التشخيص والعلاج الطبي، وفقًا لما أورد موقع "Science Daily".

وتقوم الروبوتات اللينة بدمج الجلود الإلكترونية، المصنوعة من مواد مثل الأسلاك الفضية النانوية والبوليمرات الموصلة، ضمن قاعدة مرنة لتقليد الوظائف الحسية المعقدة للجلد الطبيعي، وهو ما يمكّن الروبوتات من أداء حركات مثل الانحناء والتمدد والالتواء داخل البيئات البيولوجية.

وقال لين تشانغ، البروفيسور في قسم العلوم الفيزيائية التطبيقية في الجامعة: "تم تصميم الروبوتات اللينة لتلتصق بالأنسجة بلطف، مما يقلل من الإجهاد والأضرار المحتملة"، مبينًا أنها "مستوحاة من الأشكال الطبيعية مثل نجم البحر وقرون البذور، ويمكنها تحويل هياكلها لأداء مهام مختلفة بكفاءة".