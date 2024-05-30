إليك الحل.. إذا انسكب مشروب ما على اللابتوب

يمكن أن يلعب تنظيف الصودا أو الماء المنسكب على الكمبيوتر المحمول الخاص بك على الفور، دورًا مهمًا وحاسمًا، ويشكل الفارق بين إنقاذه أو تلفه.

وسواء كان الانسكاب على الكمبيوتر المحمول عبارة عن ماء أو صودا، فهناك طريقتان يمكنك من خلالهما إنقاذ جهازك من التلف الدائم.

نوعية السوائل

إن نوعية السوائل التي انسكبت على الكمبيوتر المحمول الخاص بك لا تقل أهمية عن كميتها.

وعلى سبيل المثال، من السهل تجفيف الماء المسكوب، لكن إزالة الصودا المسكوبة ستترك بقايا إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح.

وإذا كنت تعتقد أنك قد ألحقت الضرر بالمكونات الداخلية، يجب عليك أخذ الجهاز إلى أحد المتخصصين حتى بعد تجفيف الكمبيوتر.