إليك الحل.. إذا انسكب مشروب ما على اللابتوب
يمكن أن يلعب تنظيف الصودا أو الماء المنسكب على الكمبيوتر المحمول الخاص بك على الفور، دورًا مهمًا وحاسمًا، ويشكل الفارق بين إنقاذه أو تلفه.
وسواء كان الانسكاب على الكمبيوتر المحمول عبارة عن ماء أو صودا، فهناك طريقتان يمكنك من خلالهما إنقاذ جهازك من التلف الدائم.
نوعية السوائل
إن نوعية السوائل التي انسكبت على الكمبيوتر المحمول الخاص بك لا تقل أهمية عن كميتها.
وعلى سبيل المثال، من السهل تجفيف الماء المسكوب، لكن إزالة الصودا المسكوبة ستترك بقايا إذا لم يتم تنظيفها بشكل صحيح.
وإذا كنت تعتقد أنك قد ألحقت الضرر بالمكونات الداخلية، يجب عليك أخذ الجهاز إلى أحد المتخصصين حتى بعد تجفيف الكمبيوتر.
الانسكابات الكبيرة
أوقعت للتو كأسًا ممتلئًا بالماء وشاهدته ينسكب على الكمبيوتر المحمول الخاص بك، وبينما تشق المياه طريقها إلى الغرف الداخلية لجهازك، أنت بحاجة إلى التصرف بسرعة لحماية محرك الأقراص الثابتة، والبطارية، والمزيد.
لذلك أول ما عليك القيام به هو إيقاف الكمبيوتر عن العمل عبر الضغط على زر الطاقة حتى تصبح الشاشة سوداء.
ويعد هذا مفيدًا بشكل خاص إذا كانت لوحة المفاتيح الخاصة بك لا تستجيب. بعد ذلك، افصلْ الماوس والشاحن وأي كابلات أخرى، وقمْ بإزالة كل ما يتصل بالـ"USB" وبطاقات الشبكة الخارجية أيضًا.
وإذا كانت هناك لوحة قابلة للإزالة في الجزء الخلفي من جهازك، افتحها وأزلْ البطارية.
أما إذا أصابها الماء، فخذها إلى متخصص أو استبدلها ببطارية جديدة، فالبطاريات التالفة تشكل خطر الحريق.
من ثم قمْ بتنظيف الجزء الخارجي من الكمبيوتر المحمول باستخدام منشفة ورقية أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة، وامسحْ السائل بسرعة، وإلا فإنك تخاطر بانتشار السائل أكثر.
من بعدها افتح الكمبيوتر المحمول بقدر ما تستطيع بحيث يجب أن يكون على شكل "V"، واقلبه رأسًا على عقب على المنشفة.
واستخدم سطحًا مستويًا حتى يتم تصريف السائل بالتساوي، وهذا يمنع السائل من الوصول إلى القرص الصلب أو المكونات الداخلية الأخرى. وتذكر ألا تهز الكمبيوتر المحمول، بل اتركه في هذا الوضع لمدة 24 ساعة على الأقل.
بمجرد التأكد من اختفاء كل الرطوبة، قم بتشغيل الكمبيوتر المحمول، وتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح عن طريق فتح بعض نماذج التطبيقات.
وإذا تعرضت المنافذ أو لوحة المفاتيح أو شاشة العرض للتلف، فقد تتمكن من استبدالها إذا كانت هناك أجزاء أولية أو خارجية متوافرة لطراز الكمبيوتر المحمول الخاص بك.
الانسكابات الصغيرة
لنفترض أنك قمت عن طريق الخطأ برش لوحة المفاتيح بالماء أو الشاي العادي.
وإذا لم يكن هناك سوى عدد قليل من قطرات الماء على لوحة المفاتيح، فلا تقلق، فهذه ليست نهاية العالم. على الرغم من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك لن يتعطل على الأرجح، إلا أنه لا يزال يتعين عليك التصرف بسرعة، واتخاذ الاحتياطات المناسبة.
وبالطبع أول شيء يجب فعله هو إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول، وإذا كانت لوحة المفاتيح لا تعمل، فاضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى تصبح الشاشة سوداء.
استخدم منشفة ورقية أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة لتجفيف السائل، وبالنسبة للمناطق التي يصعب الوصول إليها، استخدم قطعة قطن.
اقلب الكمبيوتر المحمول رأسًا على عقب أو على جانبه لبضع ساعات على الأقل، وسيؤدي ذلك إلى تصريف أي سائل زائد.
ويمكنك أيضًا تسريع عملية التجفيف باستخدام مجفف الشعر لنفخ الهواء البارد.
قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك وحاول تشغيل بعض البرامج. إذا كانت لوحة المفاتيح الخاصة بك تعمل وكان أداؤها طبيعيًا، فمن المحتمل أنك نجوت من التلف الناتج عن السوائل.
الانسكابات اللزجة
يمكن أن تترك المشروبات الغازية والعصائر والمشروبات السكرية الأخرى السكر على مكونات الكمبيوتر المحمول الخاص بك وتخلق بقايا لزجة. يمكن أيضًا أن يتسبب ذلك في تلف مكوناته إذا كانت على اتصال بالأجزاء لفترة طويلة، لذلك يجب تنظيفها في أسرع وقت ممكن.
وفي البداية قم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول وافصله عن الطاقة. إذا لم تعمل لوحة المفاتيح لديك، فاضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لبضع ثوانٍ.
إذا كان الكمبيوتر المحمول الخاص بك يحتوي على لوحة قابلة للإزالة في الخلف، فافتحها وأخرج البطارية. واستخدم الماء المقطر الدافئ لإذابة السكر. بالنسبة للزوايا، استخدم فرشاة صغيرة أو قطعة قطن.
وتذكر أن السائل الناتج عن الانسكاب يمكن ألا يسبب أي ضرر، لكن البقايا التي يتركها بعد التجفيف ستفعل ذلك. لذلك نظفه جيدًا واقلبه رأسًا على عقب أو على جانبه واتركه لمدة 24 ساعة على الأقل.
نصائح إضافية
وإذا لم ينجح أي شيء، فإن أفضل رهان لك هو الاتصال بفني أو الذهاب إلى ورشة إصلاح. ولكن إذا كنت مصممًا على إصلاح المشكلة بنفسك استخدم مجفف الشعر على الإعدادات الباردة فقط لنفخ الهواء داخل الجهاز، ولا تقم أبدًا بتنظيف البطارية أو الشاشة بالكحول أو الماء.
وإذا كان عليك فتح جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك، فاحفظ جميع البراغي، والتقط صورًا للضرر، واستشرْ أحد المتخصصين، أما إذا تضخمت البطارية أو انتفخت فقمْ باستبدالها. الأمر لا يستحق المخاطرة بإشعال حريق.