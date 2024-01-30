اكتشاف من المحيط يمهد الطريق نحو ثورة في "الابتكارات التحويلية"

في تطور مذهل، أصبح بإمكان العلماء في جميع أنحاء العالم الوصول إلى قاعدة البيانات الأكثر شمولاً لجينومات الميكروبات البحرية على الإطلاق، ما يمثل خطوة كبيرة في علم الجينوم واكتشاف الأدوية المحتملة، في حين يعتقد باحثون أنها ستمهد الطريق للتقدم في الابتكارات التحويلية بمجالات عدة، مثل، الطاقة، والزراعة.

وبحسب موقع smithsonianmag العلمي، تمثل قاعدة البيانات هذه، التي نُشرت في مجلة Frontiers in Science، مكتبة رقمية مفتوحة المصدر تحتوي على الرموز الجينية المستخرجة من الكائنات الحية المتنوعة في المحيط.

ويعتقد الباحثون أن هذه المجموعة الضخمة يمكن أن تمهد الطريق للتقدم الرائد في تطوير الأدوية، فضلًا عن الابتكارات التحويلية في مجال الطاقة والزراعة.

وتحمل قاعدة البيانات، التي شارك في تأليفها عالم البيئة البحرية كارلوس دوارتي، وعدًا هائلاً لتسخير الإمكانات غير المستغلة للجينات والبروتينات المشتقة من الميكروبات البحرية، وفقًا لما نقل الموقع العلمي.

ويؤكد دوارتي وجود التطبيقات غير المحدودة لها، قائلًا: "الجينات والبروتينات المشتقة من الميكروبات البحرية لها تطبيقات محتملة لا حصر لها. يمكننا البحث عن مضادات حيوية جديدة، ويمكننا العثور على إنزيمات جديدة لإنتاج الغذاء".