ذكاء اصطناعي يتيح للمركبات الفضائية القيادة المستقلة‎‎

التوطين المتزامن ورسم الخرائط (SLAM) تقنية واعدة يمكن استخدامها لتحسين الملاحة في الأنظمة المستقلة، ومساعدتها على رسم خريطة للبيئة المحيطة بها وتتبع الأجسام الأخرى داخلها.

وحتى الآن، تم تطبيق تلك التقنية بشكل أساسي على المركبات الأرضية والروبوتات المتنقلة، ومع ذلك يمكن أيضًا توسيعها لتشمل المركبات الفضائية، وفقاً لتقرير حديث.

وأنشأ باحثون في معهد جورجيا للتكنولوجيا (جورجيا تك) ومركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لوكالة "ناسا" مؤخرًا AstroSLAM، وهي خوارزمية ذكاء اصطناعي يمكن أن تسمح للمركبات الفضائية بالتنقل بشكل أكثر استقلالية.

ويمكن أن يكون الحل الجديد المتمثل في الخوارزمية القائمة على (SLAM)، مفيدًا بشكل خاص في الحالات التي تتنقل فيها أنظمة الفضاء حول جرم سماوي صغير، مثل الكويكبات.

وقال باناجيوتيس تسيوتراس أحد الباحثين أحد الباحثين في الدراسة: "عملنا الأخير هو جزء من برنامج ESI للابتكارات Early-Stage Innovations الممول من وكالة ناسا والذي كان هدفه جعل المركبة الفضائية المستقبلية الموجهة لمهام الفضاء السحيق أكثر استقلالية".

وأضاف: "هذه المشكلة ذات أهمية كبيرة لأنه بسبب المسافات الكبيرة من الأرض، من الصعب تنفيذ المناورات المطلوبة حول الكويكب بطريقة آنية"، بحسب موقع "techxplore".

وتابع: "بدلاً من ذلك، تتطلب العملية الحالية فريقًا كبيرًا من المشغلين البشريين على الأرض لربط الصور الملتقطة من المركبة الفضائية وتحليلها في وضع عدم الاتصال لإنشاء خرائط تضاريس رقمية ، وهو ما يرقى إلى تصميم مناورات المركبة الفضائية بعناية".