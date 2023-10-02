مدعوم بالذكاء الاصطناعي.. "غوغل" تطلق محرك بحث للصغار
أصبح بامكان الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما، الاشتراك في خدمة "ريسيرش لابسالتي" والتي تتضمن محرك البحث "إس.جي.إي".
وأفاد بيان شركة "غوغل" أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يساعد الصغار الذين يطرحون أسئلة لا يستطيعون الحصول على إجاباتها الصحيحة باستخدام محرك بحث تقليدي، مع السماح بطرح أسئلة تالية للحصول على معلومات أفضل.
ووفق "غوغل"يمكن إيقاف تشغيل تقنية الذكاء الاصطناعي "إس.إي.جي" سواء على محرك البحث أو أثناء التصفح أو تشغيلها من خلال الصفحة الرئيسية غوغل سيرش لابس.
وبحسب الشركة تتوفر هذه التقنية من خلال استخدام كلمة "بمسؤولية" في عنوان المنشور؛ ما يجعلها تدرك أن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والمستخدمين الصغار يمكن أن يكون مثيرا للجدل.