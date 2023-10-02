مدعوم بالذكاء الاصطناعي.. "غوغل" تطلق محرك بحث للصغار

ووفق "غوغل"يمكن إيقاف تشغيل تقنية الذكاء الاصطناعي "إس.إي.جي" سواء على محرك البحث أو أثناء التصفح أو تشغيلها من خلال الصفحة الرئيسية غوغل سيرش لابس.

وبحسب الشركة تتوفر هذه التقنية من خلال استخدام كلمة "بمسؤولية" في عنوان المنشور؛ ما يجعلها تدرك أن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والمستخدمين الصغار يمكن أن يكون مثيرا للجدل.