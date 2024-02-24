ملفات الارتباط التي تظهر على الإنترنت.. ما هي وما استخداماتها؟

يشاهد جميع المتصفحين على الشبكة العنكبوتية بشكل دائم لافتات مواقع الويب التي تسألك عما إذا كنت ستسمح بملفات تعريف الارتباط "Cookies" على متصفحك أم لا، فما هي هذه الملفات؟ وما استخداماتها؟

يعود إنشاء ملف تعريف الارتباط "Cookies" إلى عام 1994؛ لإنشاء تجربة أكثر سلاسة للأشخاص الذين يقومون بإجراء معاملات تجارية عبر الإنترنت.

وكانت ملفات تعريف الارتباط "Cookies" موجودة منذ بدء الإنترنت تقريبًا. ورغم أنها تعدّ أداة مفيدة لإنشاء تجربة إنترنت سلسة، إلا أن بعض المستخدمين قد لا يشعرون بالارتياح تجاه الطريقة التي يتم استخدامها بها.

ويثير العديد من الأشخاص مخاوف بشأن الخصوصية، نظرًا لكيفية تتبع ملفات تعريف الارتباط لعادات التصفح الخاصة وجمع البيانات الشخصية، حتى أن البعض يعتبرها كنزًا من المعلومات الخاصة، ونقطة ضعف خطيرة للخصوصية.