ملفات الارتباط التي تظهر على الإنترنت.. ما هي وما استخداماتها؟
يشاهد جميع المتصفحين على الشبكة العنكبوتية بشكل دائم لافتات مواقع الويب التي تسألك عما إذا كنت ستسمح بملفات تعريف الارتباط "Cookies" على متصفحك أم لا، فما هي هذه الملفات؟ وما استخداماتها؟
يعود إنشاء ملف تعريف الارتباط "Cookies" إلى عام 1994؛ لإنشاء تجربة أكثر سلاسة للأشخاص الذين يقومون بإجراء معاملات تجارية عبر الإنترنت.
وكانت ملفات تعريف الارتباط "Cookies" موجودة منذ بدء الإنترنت تقريبًا. ورغم أنها تعدّ أداة مفيدة لإنشاء تجربة إنترنت سلسة، إلا أن بعض المستخدمين قد لا يشعرون بالارتياح تجاه الطريقة التي يتم استخدامها بها.
ويثير العديد من الأشخاص مخاوف بشأن الخصوصية، نظرًا لكيفية تتبع ملفات تعريف الارتباط لعادات التصفح الخاصة وجمع البيانات الشخصية، حتى أن البعض يعتبرها كنزًا من المعلومات الخاصة، ونقطة ضعف خطيرة للخصوصية.
ما هي ملفات تعريف الارتباط على الإنترنت؟
ملفات تعريف الارتباط "Cookies" ملفات نصيّة صغيرة، تحتوي على بيانات فريدة لتعريف جهاز الكمبيوتر بالشبكة. فعندما تزور أحد مواقع الويب، فإنه يمنح متصفحك ملف تعريف ارتباط يتم تخزينه على محرك الأقراص الثابتة لديك، وسيعيد المتصفح ملف تعريف الارتباط للتعرف عليك في المرة التالية التي تزور فيها موقع الويب نفسه، ويقدم لك تجربة سلسة.
وتحتوي ملفات تعريف الارتباط على بيانات تتضمن عادةً معرّفًا فريدًا واسم موقع، ويمكن أن يتضمّن ملف تعريف الارتباط أيضًا معلومات تعريف شخصية، مثل اسمك أو عنوانك أو بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك، إذا كنت قد قدّمت هذه المعلومات إلى موقع ويب ما.
ومن أبرز ما يمكن لملفات تعريف الارتباط القيام به عند زيارتك أحد مواقع الويب تعيين تفضيلات اللغة التي اخترتها، وتذكّر العناصر الموجودة في عربة التسوق، وتذكر إذا تم تشغيل إعدادات معينة، والتحقق من هويتك، ومنع الاحتيال، وإنشاء إعلانات عالية الاستهداف، وتتبع كيفية تفاعلك مع الإعلانات، وتقديم توصيات محتوى مخصصة، وتتبع العناصر التي تشاهدها في متجر عبر الإنترنت، وتعبئة المعلومات في النماذج بشكل تلقائي.
هل هي آمنة؟
يعتبر قبول ملف تعريف الارتباط العادي من موقع ويب موثوق به آمنًا بشكل عام؛ إذ لا تحتوي ملفات تعريف الارتباط على أي معلومات خطيرة، وتُستخدم في الغالب لضمان حصولك على تجربة تصفح سلسة من خلال تذكّر تفضيلاتك، والمصادقة على هويتك.
كما أنه لا يمكن استخدام ملفات تعريف الارتباط لتنزيل البرامج الضارة، ومع ذلك، قد يؤدّي تسميم ملفات تعريف الارتباط (أو انتحال صفة ملفات تعريف الارتباط الأصلية) إلى تزوير هوية المستخدم الأصلية، واستخدامها لتنفيذ إجراءات ضارّة على موقع ويب.
هل يجب قبول Cookies لجهات خارجية؟
ليس لملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية أي تأثير مباشر على تجربة التصفح لديك، وقد قامت العديد من المتصفحات بالتخلّص منها تدريجيًا بالفعل، ولا تزال مواقع الويب تحمّلها بشكل صحيح، وتتذكر تفضيلاتك من دون استخدام ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث.
وإذا كانت الخصوصية عبر الإنترنت تمثل أولوية لك، قد ترغب في التفكير في حظر ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية على متصفحك المفضل إذا لم يكن يفعل ذلك بالفعل. ويمكنك حظر ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية باستخدام أداة حظر الإعلانات على المتصفح.
غوغل يعطل ملفات التعريف
يتم اختبار ميزة جديدة في متصفح غوغل كروم تعمل على تعطيل ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية، وتخطط غوغل لإنهاء ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية لجميع مستخدمي كروم في عام 2024. مع العلم أن العديد من مواقع الويب تعد ملفات تعريف الارتباط جزءًا حيويًا من بيع الإعلانات التي تعتمد عليها.