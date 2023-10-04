خبراء: الذكاء الاصطناعي يشكل تهديدا كبيرا للمؤهلات الجامعية

حذّر موظفون كبار في قطاع التعليم الجامعي الأيرلندي، من "تهديد وخداع" أدوات الذكاء الاصطناعي في أداء مهمات وواجبات الطلبة في التعليم العالي، ما يتطلب تدريبًا عاجلًا للكوادر الجامعية من أجل حماية نزاهة التقييمات والمؤهلات الجامعية.

ونقلت الصحيفة عن البروفيسور بول أودوتشارتيه نائب رئيس جامعة "غالوي" الأيرلندية، قوله إن الجامعة تدرس إدخال تغييرات على عملية التقييم للمساعدة في مواجهة تلك التهديدات.

وأوضح أن تلك التغييرات تتضمن دمج المزيد من العروض التقديمية الشفهية، ووضع أسئلة للتقييمات تتميز بدقتها وكثرة تفاصيلها، إضافة إلى طلب أدلة من الطلبة على مسودة العمل الخاصة بالمهام.