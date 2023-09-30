بعد قبولها التحدي.. هل تستطيع الأمم المتحدة السيطرة على مخاطر الذكاء الاصطناعي؟

طرحت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير نشرته اليوم السبت، تساؤلات حول مدى قدرة الأمم المتحدة على تنظيم مواطن قوة الذكاء الاصطناعي والسيطرة على جوانب الخطر التي من الممكن أن تشكلها هذه التقنية.

واستشهدت الصحيفة بتصريحات للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال فيها، إن "الذكاء الاصطناعي يحمل الكثير من الوعود؛ لكنه يقودنا أيضًا إلى خطر أكبر مما يمكننا السيطرة عليه، وأصبح الآن على شفاه الجميع؛ موضوعًا للرهبة والخوف".

وأدى الظهور المفاجئ لتطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى لفت الأنظار، خصوصا وأنها قيد الاستخدام بالفعل في مناطق الحرب بما في ذلك أوكرانيا، وهناك مخاوف جدية من أن التكنولوجيا ستؤدي إلى قلب سبُل عيش الجميع.

ورأت الصحيفة أن ذلك الأمر جعل المسؤولين الصناعيين والحكوميين، على حد سواء، يتطلعون مرة أخرى إلى أعلى مؤسسة متعددة الأطراف في العالم وهي الأمم المتحدة، من أجل قيادة هذا الملف.