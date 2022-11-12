قريبًا.. عقد الاجتماعات عبر الإنترنت في سيارات "تيسلا" ذاتية القيادة
أعلنت شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، عن تعاونها مع شركة "زوم" الأمريكية المتخصصة بتنظيم الاجتماعات الافتراضية وعقدها، لتزويد سياراتها بميزة عقد الاجتماعات على الإنترنت داخل المركبة.
واستثمرت الشركة المتخصصة بصناعة السيارات الكهربائية، خلال الأعوام السابقة بشكل مكثف في تزويد مركباتها بميزات تحسن تجربة المستخدمين داخلها عند تزويدها بتقنية القيادة الذاتية.
وأضافت "تيسلا" حديثًا القدرة على ممارسة ألعاب الفيديو، وعرض الأفلام والمسلسلات، على شاشة السيارة المركزية، من خلال التعاون مع منصات مشهورة؛ مثل: "نتفليكس" و"هولو".
ويمكن استخدام هذه الميزات الجديدة في السيارات الكهربائية، عندما تكون مركونة أو عند شحن بطاريتها، وفق ما أورده موقع "إليكتريك".
وعلى الرغم من تأخر وصول ميزة القيادة الذاتية بالكامل إلى سيارات "تيسلا" الكهربائية فإن الشركة ما تزال تعمل على تطويرها.
وتحاول الشركة حاليًا أن تصل إلى اتفاقيات تعاون مع تطبيقات أخرى مثل "زوم"، إذ أعلنت الشركة ضمن فعالية "زووموتوبيا"، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عن دمجها رسميًا لميزة إجراء الاجتماعات في سيارات "تيسلا".
وقال المتحدث باسم "زوم" إنه "من المتوقع أن تتوافر ميزة الاجتماعات في جميع سيارات تيسلا الجديدة".
وأصدرت شركة "تيسلا" مقطعًا مصورًا للترويج للميزة الجديدة من خلال عرض طريقة استخدام تطبيق "زوم" داخل سيارات "تيسلا" بالاعتماد على كاميرا مثبتة في الواجهة الأمامية.
وسبق أن زودت الشركة سيارتها "تيسلا3" بكاميرا موجهة على حجرة الركاب ومثبتة على مرآة الرؤية الخلفية، ووظفتها في مراقبة السائق للتأكد من تركيزه وانتباهه أثناء تشغيل ميزة القيادة الذاتية والسائق الآلي.
وكانت قد أعلنت للمرة الأولى عن خطتها لتزويد المستخدمين بميزة عقد الاجتماعات في سياراتها، في العام 2020، بعد تفشي وباء كوفيد-19، والانتشار غير المسبوق لمنصات الاجتماعات الافتراضية، التي حظيت باهتمام شرائح واسعة؛ من مؤسسات وشركات وأفراد، استخدم كثير منهم منصة "زوم" للتصدي لظروف التباعد الجسدي.
ومن الممكن ألا تحظى الميزة الجديدة باهتمام كثيرين، ولكنها بالمقابل قد تحمل فائدة كبيرة في الحالات الطارئة لتسيير الأعمال وعقد الاجتماعات افتراضيًا من داخل السيارة دون الاضطرار لاستخدام الأجهزة النقالة.