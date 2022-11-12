قريبًا.. عقد الاجتماعات عبر الإنترنت في سيارات "تيسلا" ذاتية القيادة

أعلنت شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، عن تعاونها مع شركة "زوم" الأمريكية المتخصصة بتنظيم الاجتماعات الافتراضية وعقدها، لتزويد سياراتها بميزة عقد الاجتماعات على الإنترنت داخل المركبة.

واستثمرت الشركة المتخصصة بصناعة السيارات الكهربائية، خلال الأعوام السابقة بشكل مكثف في تزويد مركباتها بميزات تحسن تجربة المستخدمين داخلها عند تزويدها بتقنية القيادة الذاتية.

وأضافت "تيسلا" حديثًا القدرة على ممارسة ألعاب الفيديو، وعرض الأفلام والمسلسلات، على شاشة السيارة المركزية، من خلال التعاون مع منصات مشهورة؛ مثل: "نتفليكس" و"هولو".

ويمكن استخدام هذه الميزات الجديدة في السيارات الكهربائية، عندما تكون مركونة أو عند شحن بطاريتها، وفق ما أورده موقع "إليكتريك".

وعلى الرغم من تأخر وصول ميزة القيادة الذاتية بالكامل إلى سيارات "تيسلا" الكهربائية فإن الشركة ما تزال تعمل على تطويرها.

وتحاول الشركة حاليًا أن تصل إلى اتفاقيات تعاون مع تطبيقات أخرى مثل "زوم"، إذ أعلنت الشركة ضمن فعالية "زووموتوبيا"، في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عن دمجها رسميًا لميزة إجراء الاجتماعات في سيارات "تيسلا".

وقال المتحدث باسم "زوم" إنه "من المتوقع أن تتوافر ميزة الاجتماعات في جميع سيارات تيسلا الجديدة".

وأصدرت شركة "تيسلا" مقطعًا مصورًا للترويج للميزة الجديدة من خلال عرض طريقة استخدام تطبيق "زوم" داخل سيارات "تيسلا" بالاعتماد على كاميرا مثبتة في الواجهة الأمامية.