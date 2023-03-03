الإماراتي سلطان النيادي في أطول مهمة علمية.. كيف يعيش رواد الفضاء؟

مع إطلاق شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك طاقما مكونا من أربعة رواد، بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية، تثار تساؤلات حول كيفية المعيشة في الفضاء السحيق الخالي من الجاذبية لمدد طويلة تصل لستة أشهر.

ووفقا لروبوت المحادثة (تشات جي بي تي) المعتمد على الذكاء الاصطناعي، فإن رواد الفضاء يعيشون في محطة الفضاء الدولية بطريقة مختلفة تمامًا عن الحياة اليومية التي نعيشها على الأرض، فأيامهم مكرسة للعمل والأبحاث والحفاظ على صحتهم وسلامتهم في رحابة الفضاء.

الأكل

بالنسبة للأكل، يتم تزويد رواد الفضاء بطعام مصنوع بطرق خاصة، ويشمل الطعام الذي يتناولونه المأكولات المجففة والتي تتم إضافة الماء إليها لإعادتها إلى حالتها الطبيعية، بالإضافة إلى المأكولات المعلبة والمجمدة والتي يمكن إعادة تسخينها عن طريق الميكروويف في المحطة الفضائية.