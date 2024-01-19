انطلاق أول رائد فضاء تركي نحو محطة الفضاء الدولية

انطلق ألبر جزرآفجي، أول رائد فضاء تركي، في رحلة مع ثلاثة رواد أوروبيين، الخميس، إلى محطة الفضاء الدولية، في أحدث بعثة تجارية لشركة أكسيوم سبيس الناشئة في تكساس.

وانطلقت مركبة دراجون لشركة "سبيس إكس"، وعلى متنها الرواد الأربعة فوق صاروخ فالكون 9 قبل ساعة من غروب الشمس من مركز كنيدي للفضاء في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية لتعلن بدء رحلة للمحطة تستغرق 36 ساعة.

ونقل بث حي مشترك لأكسيوم وسبيس إكس عملية الإطلاق.

ومن المتوقع أن تصل المركبة كرو دراجون إلى محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر من صباح غد السبت، وأن تلتحم بالمحطة التي تدور على ارتفاع 400 كيلومتر فوق سطح الأرض وبها حاليا سبعة أفراد أساسيين.

وأظهر البث المباشر مركبة الإطلاق، المكونة من مرحلتين ويعادل ارتفاعها ارتفاع 25 طابقا، وهي تنطلق في سماء غائمة إلى حد ما فوق ساحل المحيط الأطلسي في فلوريدا.

وتمثل هذه المهمة الرحلة الثالثة من نوعها التي تنظمها شركة أكسيوم، ومقرها هيوستون، خلال عامين. ويعتمد نشاط الشركة على إرسال رواد فضاء ترعاهم حكومات أجنبية ومؤسسات خاصة إلى الفضاء.

وتتحصل الشركة على 55 مليون دولار على الأقل عن الفرد في الرحلة الواحدة.