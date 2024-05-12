منها الرقائق البشرية.. تكنولوجيا "مجنونة" ستدخل حياتنا في 2030

مع استمرار الابتكار الرقمي والتطور السريع في الوسائل التقنية، ودخول التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة اليومية، يمكن للعديد من التقنيات الناشئة التي نسمع عنها اليوم، دخولها إلى نقطة التحول بحلول 2030.

وأدى ظهور التكنولوجيا بطرق عديدة إلى تغيير طريقة حياتنا كبشر، فلدينا تتبع جغرافي على هواتفنا، ولدينا أجهزة يمكن ارتداؤها تتتبع نبضات قلوبنا وصحتنا وحركاتنا ونشاطنا، ومع ذلك، تتغير التكنولوجيا بشكل مذهل.

وتتطور التكنولوجيا بسرعة كبيرة لدرجة أن هناك بعض الأشياء المجنونة التي تلوح في الأفق فيما يتعلق بالتكنولوجيا في عام 2030، حيث سيبدو العالم مختلفًا بشكل كبير بسبب التطورات التكنولوجية المتعددة.

إنترنت فائق السرعة

بحلول عام 2030، سيكون الإنترنت فائق السرعة، وهو أمر ضروري لمتطلبات الذكاء الاصطناعي، وسيتم ذلك عبر شبكات لاسلكية منخفضة الطاقة، وشبكات الجيل السادس الخلوية، وواي فاي 6 و7، والأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، والمزيد.