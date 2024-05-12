منها الرقائق البشرية.. تكنولوجيا "مجنونة" ستدخل حياتنا في 2030
مع استمرار الابتكار الرقمي والتطور السريع في الوسائل التقنية، ودخول التكنولوجيا في كافة مناحي الحياة اليومية، يمكن للعديد من التقنيات الناشئة التي نسمع عنها اليوم، دخولها إلى نقطة التحول بحلول 2030.
وأدى ظهور التكنولوجيا بطرق عديدة إلى تغيير طريقة حياتنا كبشر، فلدينا تتبع جغرافي على هواتفنا، ولدينا أجهزة يمكن ارتداؤها تتتبع نبضات قلوبنا وصحتنا وحركاتنا ونشاطنا، ومع ذلك، تتغير التكنولوجيا بشكل مذهل.
وتتطور التكنولوجيا بسرعة كبيرة لدرجة أن هناك بعض الأشياء المجنونة التي تلوح في الأفق فيما يتعلق بالتكنولوجيا في عام 2030، حيث سيبدو العالم مختلفًا بشكل كبير بسبب التطورات التكنولوجية المتعددة.
إنترنت فائق السرعة
بحلول عام 2030، سيكون الإنترنت فائق السرعة، وهو أمر ضروري لمتطلبات الذكاء الاصطناعي، وسيتم ذلك عبر شبكات لاسلكية منخفضة الطاقة، وشبكات الجيل السادس الخلوية، وواي فاي 6 و7، والأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض، والمزيد.
سيارات ذاتية القيادة
ستكون المركبات الكهربائية ذاتية القيادة هي القاعدة للتنقل قي عام 2030، وسيساهم بذلك الذكاء الاصطناعي المتطور للمركبات الأكثر ذكاءً، والإنترنت الأسرع، وتكنولوجيا الاستشعار المتفوقة، وزيادة الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء، والمبادئ التوجيهية التنظيمية الناضجة.
ازدهار التكنولوجيا الحيوية
وستُترجم الإنجازات في مجال الذكاء الاصطناعي إلى طفرة في علم الأحياء، مما يسمح للمؤسسات بالاستجابة للطلبات في مجالات الرعاية الصحية والغذاء والزراعة والمنتجات الاستهلاكية والاستدامة وإنتاج الطاقة والمواد، وستكون البيولوجيا الجزيئية والعلاج الجيني أيضًا من مجالات التطوير.
التخفيف من آثار تغير المناخ
ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، تتوقع 45% من المنظمات اعتماد التكنولوجيا في السنوات الخمس المقبلة للتخفيف من تغير المناخ عبر الطاقات المتجددة، والمحاصيل المقاومة للجفاف، وأنظمة الإنذار المبكر، والوقود المستدام، والمركبات الكهربائية، وتكنولوجيا إزالة الكربون، والأسوار البحرية.
الحوسبة الكمومية
من المتوقع أن تكون التكنولوجيا الكمومية أكثر كفاءة بكثير من أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية، وستكون قادرة على تشغيل الحلول وحل المشكلات التي ستؤدي إلى تقدم كبير في مجالات الطيران والسيارات والمواد الكيميائية والتمويل والمستحضرات الصيدلانية والمزيد.
تطور الحوسبة السحابية
سيتم استخدام الحوسبة المتطورة للسماح بمعالجة البيانات بزمن وصول منخفض للغاية، وتعزيز خصوصية البيانات، مما يقلل من تأخير نقل البيانات وتكاليفها، الأمر الذي سيزيد من مراكز البيانات والخدمات السحابية واسعة النطاق أكثر من أي وقت مضى.
تكنولوجيا الواقع الغامر
يضخ أصحاب رأس المال الاستثماري مليارات الدولارات في شركات الواقع المعزز (AR)، والواقع الافتراضي (VR)، والواقع المختلط (MR) الناشئة كل عام، مع كمية هائلة من براءات الاختراع لهذه التقنيات. من المرجح أن تؤدي الرغبة في الجمع بين هذه التقنيات إلى تحقيق تقدم كبير في هذا المجال.
الأغذية المزروعة مخبريًا
قد يؤدي التقدم في التكنولوجيا الحيوية والرغبة في التخفيف من تغير المناخ إلى تحقيق خطوات كبيرة في مجال الأغذية المزروعة في المختبر والمتوفرة تجاريًا.
بطاريات أفضل
بقيت عمليات التجريب والاكتشاف تقف عائقا أمام تحسين البطاريات، لكن الآن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز تطوير البطارية وجعل هذه العملية أسرع، لذلك ستكون لدينا بطاريات سيارات كهربائية أكثر كفاءة، وهو أمر ضروري إذا كانت جميع السيارات تتجه نحو السيارات الكهربائية ذاتية القيادة.
تحسين التنبؤ بالكوارث
ومع تغير مناخنا، ستصبح الحاجة إلى التنبؤ بالكوارث ذات أهمية قصوى، ففي عام 2023، أنشأ العلماء في جامعة تكساس أداة ذكاء اصطناعي يمكنها التنبؤ بالزلازل بدقة تصل إلى 70% قبل أسبوع، ومن المتوقع أن تنضج هذه التكنولوجيا في العقد المقبل.
الطب الوقائي
مع التقدم الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي، قد يتم تمكين الأطباء من التنبؤ بالمشكلات الصحية للمريض في وقت مبكر، وستكون الإجراءات الوقائية أكثر شيوعًا، ومن المرجح أن تشجعها الحكومات ومقدمو التأمين الصحي لتجنب العلاجات المكلفة في المستقبل.
الترجمة اللغوية في الوقت الحقيقي
لدينا بالفعل تقنية الذكاء الاصطناعي حيث يمكنك التقاط صورة بهاتفك وترجمة النص، ولكن الترجمة اللغوية في الوقت الحقيقي للأشياء التي تحدق بها أو تسمعها ستكون خطوة للأمام، وهذا من شأنه أن يكون ذا فائدة كبيرة ليس فقط للسياح، ولكن أيضًا للتفاعلات التجارية في مختلف البلدان.
رقائق بشرية
أحد الأشياء التي يمكن أن تحدث في المستقبل هو أنه بدلاً من امتلاك أجهزة يمكن ارتداؤها ووجود أجهزة منفصلة تتتبع حركاتنا وصحتنا، ليس من المستبعد الاعتقاد بأنه يمكن أن تكون هناك شرائح يتم إدخالها في أجسام البشر للقيام بها.
هناك الكثير من العمل الذي يتم إنجازه الآن بواسطة الأجهزة الخارجية، وهذا ليس شيئًا جديدًا، إذ يعمل إيلون ماسك على تقنية Neural Link الخاصة به، كما تحدث علماء المستقبل الآخرون عن إمكانات الرقائق البشرية أيضًا.