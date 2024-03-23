هل يجب أن تحدد سعة شحن بطارية هاتفك عند 80%.. ولماذا؟

وتساعدك إعدادات البطارية في الهاتف، أن تجعلها تدوم لفترة أطول، خاصة من خلال عدم شحنها بالكامل. وتحتوي الهواتف الحديثة مثل "iPhone 15" الجديد على معلومات أكثر تفصيلاً عن البطارية في قسم البطارية في تطبيق الإعدادات.

وإحدى الميزات الجديدة هي خيار تحديد الحد الأقصى لشحن البطارية بنسبة 80 % من السعة الإجمالية لمنح البطارية عمرًا إجماليًا أطول. في السياق عينه ستجد في هواتف سامسونج إعدادًا يحد من شحن البطارية عند 85 %، أيضًا تحت شعار إطالة العمر الافتراضي للبطارية.

تأثير الحرارة والرطوبة

تتحلل بطاريات الليثيوم أيون، المستخدمة في معظم الهواتف الذكية، بمرور الوقت، وتتسارع هذه العملية بفعل الحرارة والرطوبة ودورات الشحن الكاملة. ومن خلال الحد من الشحن إلى 80 أو 85 %، يمكنك تقليل كمية الحرارة والضغط على بطاريتك، مما قد يساعدها على الاستمرار لفترة أطول.

وهنا سيجد المستخدم نفسه أمام معضلة جديدة لأنه يريد أن تدوم بطارية هاتفه لأطول فترة ممكنة قبل أن يضطر إلى استبدالها، في الوقت الذي تدوم فيه بطارية الهاتف المشحونة بالكامل حوالي العشر ساعات من الاستخدام، بينما تحديد شحن البطارية إلى 80 % يمنحك 8 ساعات فقط. فماذا يجب أن تفعل إذن؟