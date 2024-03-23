هل يجب أن تحدد سعة شحن بطارية هاتفك عند 80%.. ولماذا؟
تحتوي الهواتف الحديثة على إعداد للحد الأقصى لشحن البطارية إلى 80 % في آيفون و85 % في سامسونغ، ولكن ما الفائدة من زيادة سعة البطارية إلى أقصى حد، إذا كانت الشركات لا تريدنا أن نقوم بشحنها بالكامل أبدًا؟
وتساعدك إعدادات البطارية في الهاتف، أن تجعلها تدوم لفترة أطول، خاصة من خلال عدم شحنها بالكامل. وتحتوي الهواتف الحديثة مثل "iPhone 15" الجديد على معلومات أكثر تفصيلاً عن البطارية في قسم البطارية في تطبيق الإعدادات.
وإحدى الميزات الجديدة هي خيار تحديد الحد الأقصى لشحن البطارية بنسبة 80 % من السعة الإجمالية لمنح البطارية عمرًا إجماليًا أطول. في السياق عينه ستجد في هواتف سامسونج إعدادًا يحد من شحن البطارية عند 85 %، أيضًا تحت شعار إطالة العمر الافتراضي للبطارية.
تأثير الحرارة والرطوبة
تتحلل بطاريات الليثيوم أيون، المستخدمة في معظم الهواتف الذكية، بمرور الوقت، وتتسارع هذه العملية بفعل الحرارة والرطوبة ودورات الشحن الكاملة. ومن خلال الحد من الشحن إلى 80 أو 85 %، يمكنك تقليل كمية الحرارة والضغط على بطاريتك، مما قد يساعدها على الاستمرار لفترة أطول.
وهنا سيجد المستخدم نفسه أمام معضلة جديدة لأنه يريد أن تدوم بطارية هاتفه لأطول فترة ممكنة قبل أن يضطر إلى استبدالها، في الوقت الذي تدوم فيه بطارية الهاتف المشحونة بالكامل حوالي العشر ساعات من الاستخدام، بينما تحديد شحن البطارية إلى 80 % يمنحك 8 ساعات فقط. فماذا يجب أن تفعل إذن؟
تدابير جيدة
ينجح تحديد سعة الشحن لأن بطاريات الهاتف تكره أن تكون ممتلئة أو فارغة تمامًا، كما أنها تتلف أيضًا عند شحنها بنسبة تزيد عن 80 % وهي ساخنة. ولهذا السبب تقوم أجهزة الشحن السريعة بشحن الطاقة في البطارية بسرعة إلى 80 % ثم تتباطأ خلال الـ 20 % الأخيرة. مع العلم أن الشحن السريع يعمل على تسخين البطارية أكثر من الشحن البطيء.
لذلك، لست بحاجة إلى شاحن سريع بجانب سريرك أثناء النوم. في هذا السياق تحتوي الهواتف الحديثة بالفعل على ميزة الشحن المحسن للبطارية الذي يتعلم عادات الشحن الخاصة بك ويحتفظ بالبطارية بنسبة 80 % طوال الليل لإنهاء الشحن بنسبة 100 % قبل أن تحتاج إليها. وهذا بالفعل يقلل من الوقت الذي تقضيه البطارية في حالة عالية من الشحن.
طرق أخرى للحفاظ على البطارية
هناك طرق أخرى تساعد بالحفاظ على بطاريتك وتجعلها تدوم لفترة أطول إلى جانب الحد من سعة الشحن. مثل تعتيم الشاشة قليلاً، وتقصير الوقت يدخل الهاتف في وضع السكون، وتفعيل وضع توفير الطاقة، والحد من الإشعارات، وخدمات المواقع المباشرة، وقفل هاتفك عندما لا يكون قيد الاستخدام.
في النهاية، يجب أن يكون هناك دائمًا توازن بين استخدام هاتفك وعدم استخدامه. فيمكنك بالتأكيد عن طريق إيقاف تشغيل العديد من الميزات، إطالة عمر بطارية هاتفك، ولكن في مرحلة ما، قد يؤدي إيقاف تشغيل الميزات إلى جعل حمل الهاتف الذكي عديم الفائدة.
كذلك لا تشحن هاتفك أبدًا في الحرارة، واحفظ هاتفك بعيدًا عن أشعة الشمس عند الشحن في السيارة، واتخذ بعض الاختيارات المعقولة بشأن توفير الطاقة.
طبيعة استخدام الهاتف
يرتبط الحد من شحن البطارية بالكامل أو إلى حد معين بحسب طبيعة استخدامك للهاتف. فإذا كنت من الذين يستخدمون هاتفهم طوال النهار وتحمل معك بنك طاقة لشحن البطارية لأنها لا تكفيك طوال اليوم، يجب عليك الاحتفاظ بالإعدادات الافتراضية في الهاتف والاستفادة من سعة البطارية بالكامل لتشغيلها طوال اليوم، وشحنها إلى مستوى 100 %، لأن نفاد الشحن يعد أكثر ازعاجًا من إطالة العمر الافتراضي للبطارية.
أما إذا كنت نادرًا ما تغادر المنزل أو تعمل في مكتب حيث يمكنك بسهولة إبقاء هاتفك مشحونًا، فإن تحديد الحد الأقصى لشحن البطارية في هواتف آيفون عند 80 % و85 في هواتف سامسونج يعد الإعداد المنطقي بالنسبة لك.