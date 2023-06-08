"ميتا" تطلق خاصية القنوات على تطبيق "واتساب"

أطلقت شركة "ميتا"، اليوم الخميس، خاصية قنوات واتساب، التي قالت إنها ستساعد في جعل التطبيق "منتجاً لرسائل البث الخاص".

وستبدأ الشركة في توفير هذه الخاصية للمستخدمين حول العالم بعد إطلاقها أولاً في كولومبيا وسنغافورة، خلال الأشهر المقبلة.