"ميتا" تطلق خاصية القنوات على تطبيق "واتساب"
أطلقت شركة "ميتا"، اليوم الخميس، خاصية قنوات واتساب، التي قالت إنها ستساعد في جعل التطبيق "منتجاً لرسائل البث الخاص".
وستبدأ الشركة في توفير هذه الخاصية للمستخدمين حول العالم بعد إطلاقها أولاً في كولومبيا وسنغافورة، خلال الأشهر المقبلة.
وقالت الشركة إن المستخدمين سيتمكنون من متابعة المحتوى المتعلق بهواياتهم والفرق الرياضية وأحدث البيانات من المسؤولين المحليين وأشياء أخرى.
ولن تكون صور الملف الشخصي ومعلومات الاتصال الخاصة بالشخص المسؤول عن إدارة القناة متاحة للمتابعين، وبالمثل، لن يتم الكشف عن أرقام هواتف المتابعين.
ويشارك في إطلاق هذه الخاصية منظمة الصحة العالمية وناديا برشلونة ومانشستر سيتي.