السعودية تجري 11 تجربة بحثية رائدة في علوم الفضاء

كشفت المملكة العربية السعودية عن خطة لإجراء 11 تجربة بحثية علمية رائدة، ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء، والذي يضم الرائدين ريانة برناوي وعلي القرني.

وتأتي رحلة رائدي الفضاء السعوديين البرناوي والقرني، ضمن طاقم المهمة الفضائية في محطة الفضاء الدولية (ISS)، التي ستنفذ في الربع الثاني من العام الحالي 2023م.

وأوضحت الهيئة السعودية للفضاء أن رائدي الفضاء برناوي والقرني سيقومان مع طاقم المهمة خلال الرحلة بإجراء 11 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى.

وستعزز نتائج تلك الأبحاث مكانة المملكة عالمياً في مجال استكشاف الفضاء وخدمة البشرية، وتؤكد دور مراكز الأبحاث السعودية في إحداث تأثير علمي في هذا المجال، إضافة إلى إجراء 3 تجارب تعليمية توعوية.

وأشارت الهيئة إلى أن التجارب السعودية في الفضاء تستهدف القيام بالأبحاث البشرية وعلوم الخلايا، وعمل الأمطار الصناعية في الجاذبية الصغرى، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".