ظاهرة غريبة تكشف وجود نجم ذي وجهين (فيديو)

في ظاهرة غريبة من نوعها، اكتشف علماء الفلك نجمًا غريب المظهر يملك وجهين مختلفين عن بعضهما بشكل كامل وملفت.

وأُطلق على النجم اسم جانوس؛ تيمُّنًا بالإله الروماني، الوجه الأول من الهيدروجين والثاني من الهيليوم.