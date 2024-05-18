وداعًا للطائر الأزرق.. "تويتر" يتحول رسمًيا إلى (X)
تحولت شبكة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم تويتر بالكامل إلى " X"، مما يمثل نهاية فترة انتقالية مضطربة، ويمحو آخر بقايا تطبيق تويتر.
وفي رسالة لـ "X" قد تقرأها في الجزء السفلي من صفحة تسجيل الدخول في الصفحة الرئيسة تقول: "نخبرك بأننا نغيّر عنوان URL الخاص بنا، ولكن إعدادات الخصوصية، وحماية البيانات الخاصة، بك ستظل كما هي".
وتعيد الاستفسارات الموجهة إلى "Twitter.com" توجيه المستخدمين إلى "X.com"، على الرغم من أن اسم النطاق الأصلي لا يزال يظهر في بعض المتصفحات.
تطبيق لكل شيء
وأعلن مالك موقع "X" أيلون ماسك، التحول من تويتر إلى "X"، في يوليو الماضي، بعد أشهر قليلة من استحواذه على الشركة رسميًا.
لكن الملياردير كان يحلم منذ عقود بإنشاء "تطبيق لكل شيء" بهذا الاسم، و"تويتر" كان وسيلته.
يذكر أن اسم "تويتر" كان منطقيًا عندما كان مجرد رسائل مكونة من 140 حرفًا مثل تغريد الطيور. ولكن، الآن، يمكنك نشر أي شيء تقريبًا، بما في ذلك عدة ساعات من الفيديو.
وأشار ماسك إلى أنه، في الأشهر المقبلة، ستضيف "X" اتصالات شاملة، والقدرة على إدارة أعمالك المالية بأكملها. واسم "تويتر" ليس له معنى في هذا السياق، لذا يجب علينا توديع الطائر.
قيمة عاطفية كبيرة
قد يتحسر الشخص العاطفي على اختفاء موقع "تويتر"، الذي كان يتمتع دائمًا رغم كل عيوبه، بالقدرة على بث البهجة والمفاجأة، ولكن هذا التحول كان لا مفر منه، حيث امتلك ماسك شركة "X.com" لأول مرة، في العام 1999، عندما شارك في تأسيس بنك عبر الإنترنت يحمل هذا الاسم، وباعه لاحقًا وأصبح اسمه "PayPal"، ثم عاد واشترى نطاق "X.com" مرة أخرى من "PayPal"، في العام 2017، حيث وصف ماسك هذا التحول بأن له "قيمة عاطفية كبيرة".
ورأى ماسك أن منصة "تويتر" كانت بمثابة فرصة لإنشاء "X" من جديد منذ ما قبل اكتمال عملية الاستحواذ، وفقًا لكاتب سيرة ماسك، والتر إيزاكسون، الذي أشار أيضًا إلى أنه في الأيام التي سبقت استحواذ ماسك على "تويتر"، في نهاية أكتوبر 2022، تقلَّب مزاج ماسك بشكل كبير.
وأوضح ماسك، أنه سيحولها إلى مزيج من المنصة المالية والشبكة الاجتماعية التي تصوَّرها قبل 24 عامًا لشركة "X.com"، وأضاف أنه يخطط لإعادة تسميتها بهذا الاسم الذي يحبه.
ولتوضيح الأمر بشكل أكثر دقة، فإن تغريدة ماسك التي أعلن فيها أن جميع الأنظمة الأساسية موجودة الآن على موقع "X.com" ظهرت عليها شعار الشركة التي أسسها العام 1999.