وداعًا للطائر الأزرق.. "تويتر" يتحول رسمًيا إلى (X)

تطبيق لكل شيء

وأعلن مالك موقع "X" أيلون ماسك، التحول من تويتر إلى "X"، في يوليو الماضي، بعد أشهر قليلة من استحواذه على الشركة رسميًا.

لكن الملياردير كان يحلم منذ عقود بإنشاء "تطبيق لكل شيء" بهذا الاسم، و"تويتر" كان وسيلته.

يذكر أن اسم "تويتر" كان منطقيًا عندما كان مجرد رسائل مكونة من 140 حرفًا مثل تغريد الطيور. ولكن، الآن، يمكنك نشر أي شيء تقريبًا، بما في ذلك عدة ساعات من الفيديو.

وأشار ماسك إلى أنه، في الأشهر المقبلة، ستضيف "X" اتصالات شاملة، والقدرة على إدارة أعمالك المالية بأكملها. واسم "تويتر" ليس له معنى في هذا السياق، لذا يجب علينا توديع الطائر.