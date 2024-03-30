بعد فشلها مع السيارات.. هل ستتخلّى أبل عن الأجهزة القابلة للطي؟

سبب التأخير

وبحسب آخر التسريبات من مسؤول كبير في أبل، فقد أخرت الشركة مرة أخرى جهازها القابل للطي، مما أجّل الإطلاق المخطط له في الربع الرابع من عام 2026 إلى الربع الأول من عام 2027.

والسبب الملعن عنه هو أن أبل تسعى إلى أعلى جودة لهاتفها الجديد، في الوقت الذي لا تزال فيه تكافح من أجل حل مشكلة التجعد في المنتصف الذي تعاني منه الشاشات القابلة للطي الحالية.

وعلى الرغم من التأخير الحاصل، لكنه يعد أمرًا طبيعيًا عندما يتعلق الأمر بمنتجات أبل القابلة للطي. فهذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن الانتكاسات والجداول الزمنية المتغيرة. فبالعودة إلى العام 2021، كان من المتوقع أن يصل جهاز "iPad" القابل للطي في العام 2023، لكن ذلك لم يحصل حتى الآن.