بعد عقدين.. هكذا أصبح آيفون الأكثر مبيعا

بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن على إطلاق أول جهاز آيفون، أصبح هذا الهاتف النقال الأكثر مبيعا على مستوى العالم، متفوقا على منافسيه.

ووصف المؤسس المشارك في شركة أبل ستيف جوبز هاتف آيفون بأنه منتج ثوري في فئته، عندما أعلنت شركة أبل عن هاتف آيفون لأول مرة في عام 2007.

والآن، وبعد حوالي عقدين من الزمن و42 طرازاً، أصبح آيفون أحد أكثر الهواتف شعبية في العالم، وباعت شركة أبل أكثر من 2.3 مليار وحدة من آيفون ولديها أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط.