اكتشاف مخلوقات غريبة قرب براكين في أعماق المحيط الهندي

وتحتوي الجبال البحرية المسطحة الآن أيضًا على شبكات من الكهوف البحرية والأرضية والأودية، حيث يزدهر نظام بيئي من الكائنات البحرية اللامعة.

وكجزء من الرحلة الاستكشافية، أراد الباحثون أيضًا أخذ عينات من بعض هذه الكائنات في أعماق البحار للدراسة والعرض، والتي تم أخذ بعضها بعمق 3 أميال (5 كيلومترات) تحت السطح.