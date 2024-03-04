هل يُهيمن ما يُنتجه الذكاء الاصطناعي على المحتوى البشري؟

أثارت تصريحات لرواد الذكاء الاصطناعي بشأن مستقبل ما يُنتجه الذكاء الاصطناعي مُقابل ذلك المحتوى البشري، الكثير من التساؤلات بشأن هذه التقنية وانعكاساتها على البشرية.

عواقب سلبية

وتحدث سام ألتمان رئيس شركة "أوبن أيه.آي"الأمريكية، المطورة لمنصة "شات جي.بي.تي"، خلال مؤتمر نظمته شركة "إنتل" الأمريكية، أخيرًا، عن مستقبل المحتوى الذي يُنتجه الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ذكر موقع "مصراوي".

وقال ألتمان، إن محتوى المنتج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي سيزيد في المستقبل على المحتوى، الذي ينتجه البشر، مؤكدًا أنه يجب على المجتمعات الاستعداد لمواجهة العواقب السلبية لانتشار الذكاء الاصطناعي.