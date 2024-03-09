لماذا تشعر النساء أن الأجهزة الذكية ليست سهلة الاستخدام؟

تواجه النساء مشكلة بالنسبة للتعامل مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفاز الذكية، باعتبار أنها أجهزة ليست سهلة الاستخدام بدرجة كافية بالنسبة لهن، فيما يعتبرن أنه على الشركات توفير المزيد من خيارات التصميم والألوان التي تتماشى مع تفضيلاتهن.

وفي ظل تشابك التكنولوجيا بشكل متزايد مع الحياة اليومية، يبدو أن العديد من المنتجات التقنية تفشل في تلبية احتياجات شريحة مهمة من المستهلكين وهنّ النساء، فيما تشير المعطيات إلى أن شركات التكنولوجيا تسعى لتحسين تلبية الاحتياجات والتفضيلات الفريدة للإناث.

وبالنظر إلى المستقبل، فإنه يتحتم على النظام البيئي للتكنولوجيا الذكية، التعاون بشكل أكثر فعالية لإنشاء منتجات تضع المرأة في عين الاعتبار، حيث أصبحت النساء مستهلكات ومستخدمات أساسيات لهذه الأجهزة الذكية، سواء في المنزل أو أثناء التنقل أو في مكان العمل.

وأصبح من الضروري أن يأخذ المصنعون في الاعتبار الاحتياجات والتفضيلات المتنوعة لجماهيرهم المستهدفة، بما في ذلك النساء؛ لضمان أن تكون منتجاتهم شاملة ومتاحة للجميع، مع زيادة خيارات التصميمات والألوان والمواد التي يجب أن تلبي التوقعات المتغيرة للنساء.

تخصيصات مهمة للنساء

في هذا السياق، أظهر استطلاع جديد أن العديد من المنتجات التقنية فشلت في تحقيق صدى لدى شريحة مهمة من المستهلكات النساء، حيث شمل الاستطلاع آراء 1150 امرأة، وتوصل إلى رؤى قيمة حول كيفية إدراك النساء للأجهزة التقنية المختلفة وتفاعلهن معها.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن النساء يقدّرن خيارات الألوان والتصميمات وعوامل الشكل، خاصة في سوق الهواتف الذكية.