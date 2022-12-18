روبوت بأقدام ممغنطة يمكنه تسلق المباني والهياكل المعدنية

وقام الباحثون ببناء "روبوت" بأربع أرجل يمكنه التجول على سطح مسطح، ثم الاقتراب من الجدار والسير بشكل مستقيم على جانبه مثل العنكبوت، ثم الاستمرار عبر السقف إذا لزم الأمر.

و"الروبوت" يستخدم كلا من المطاط المغناطيسي والمغناطيس الكهربائي، اللذين يسمحان له باستخدام أو إزالة "المغناطيس" عند الطلب.