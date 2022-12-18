روبوت بأقدام ممغنطة يمكنه تسلق المباني والهياكل المعدنية
قام باحثون من "المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا" بتصميم "روبوت" رباعي الأطراف، يعمل بأقدام "ممغنطة" ويمكنه التسلق على جدران وأسقف المباني والهياكل المعدنية.
وفي ورقة بحث منشورة في مجلة "Science Robotics"، يصف الباحثون "الروبوت" الخاص بهم ومدى نجاحه عند اختباره في ظل ظروف العالم الحقيقي.
وفي هذا الجهد الجديد، شرع الباحثون في بناء "روبوت" يمكنه المساعدة في أعمال الصيانة على الهياكل المعدنية الكبيرة مثل الجسور وخزانات النفط وبعض المباني.
وقام الباحثون ببناء "روبوت" بأربع أرجل يمكنه التجول على سطح مسطح، ثم الاقتراب من الجدار والسير بشكل مستقيم على جانبه مثل العنكبوت، ثم الاستمرار عبر السقف إذا لزم الأمر.
و"الروبوت" يستخدم كلا من المطاط المغناطيسي والمغناطيس الكهربائي، اللذين يسمحان له باستخدام أو إزالة "المغناطيس" عند الطلب.
ومن خلال تشغيل المغنطة وإيقافها، يكون "الروبوت" قادرًا على التعلق بقدم واحدة بنقطة رأسية على الحائط والتشبث بها أثناء الالتصاق بالأقدام الأخرى، ثم تركها بقدم واحدة في كل مرة لاتخاذ خطوات.
وكان على الباحثين أيضًا برمجة "الروبوت" للسماح ببدء التسلق أولا ثم التحرك حول العوائق أو تجاوزها.. لهذا قاموا بمحاكاة الطريقة التي تختبر بها قطة سطحًا قبل المضي قدمًا، واتخاذ خطوات أولى صغيرة بمخالبها الأمامية قبل إضافة حركة الكفوف الخلفية.
وأظهر الاختبار أن "الروبوت" قادر على تسلق الجدران المعدنية والمشي عبر الأسقف في مختبر الاختبار الخاص بهم، وكان قادرًا على تسلق خزان تخزين بجدران صدئة.