تطوير أول روبوت يعتمد تقنية "خرطوم الفيل" لالتقاط أدق الأشياء

طور باحثون من كوريا الجنوبية روبوتاً صغيراً يشبه الذراع يمكنه إمساك والتقاط أي شيء في طريقه، بما في ذلك الأشياء الدقيقة والأخرى الثقيلة نسبياً.

وأعلن "المعهد الكوري للآلات والمواد" عن تطويره لأول قابض في العالم، يشبه خرطوم الفيل، قادر على الإمساك بأي شيء.

وأشار المعهد إلى أن التجربة الجديدة مستوحاة من ديناميكية خرطوم الفيل الخاصة بالتقاط الأشياء الصغيرة من خلال الضغط عليها أو الإمساك بالأشياء الكبيرة عن طريق امتصاص الهواء بعمق من خلال الخرطوم.

وقال الدكتور سونغ هيوك سونغ، قائد الفريق العلمي، إن الطاقم عمل على تطوير قابض يحاكي خرطوم الفيل يمكنه إمساك الأشياء "عن طريق المزج بين تقنيات القرص والشفط باستخدام جدار هيكلي ناعم قابل للمط وأسلاك تسمح للمقبض بتغيير شكله".