لمنافسة أبل.. سامسونغ تزود "غالاكسي S24" بالذكاء الاصطناعي‎

وتوفر ميزة "دائرة للبحث"، حيث يؤدي وضع دائرة حول أي جزء من الصورة على الشاشة إلى البحث عنها في غوغل. وتشمل الميزات الأخرى ترجمة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتغيير نغمة الرسائل إلى وسائط إعلامية غير رسمية أو رسمية أو تجارية أو اجتماعية.

وهناك أيضا خاصة التلخيص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي وترجمة التسجيلات الصوتية و"التحرير التوليدي" للصور التي تملأ خلفيات غير موجودة، وميزة تحول المقاطع المصورة في الوقت الفعلي إلى حركة بطيئة عن طريق ملء إطارات غير موجودة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

خصوصية وأمان

يشير الذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة إلى وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يجري تحميلها على جهاز كل مستخدم بعد تدريبه، والتي لا تحتاج إلى الاتصال بنظام الحوسبة السحابية.

وتروج شركات مثل كوالكوم وسامسونغ للذكاء الاصطناعي المدمج في الأجهزة باعتباره أكثر أمانا للمعلومات الشخصية، لأنه لا يحتاج إلى إرسال البيانات إلى السحابة الإلكترونية من أجل استخدامها.

وتقول شركة كاناليس للبيانات إن 5% فقط من الهواتف الذكية التي ستسلّم في 2024 ستكون قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن هذه النسبة ستزيد إلى 45% في 2027.

ولاستخدام هذه التقنية المتطورة، أبرمت سامسونغ صفقة لعدة سنوات مع غوغل لدمج "جيميني نانو"، وهو أكثر النماذج اللغوية الكبيرة كفاءة لدى الشركة الأمريكية، وستتمكن من الوصول إلى تقنية "جيميني برو" و"إيماجين2" لتحويل النص إلى صورة من خلال السحابة. وستباع سلسلة "غالاكسي إس24" بدءا من 31 يناير/ كانون الثاني.

وفي الولايات المتحدة، سيبدأ سعر هاتف "غالاكسي إس24" في نسخته الأساسية من 799 دولارا وإصدارين بمواصفات أعلى، هما "إس24 بلس" من 999 دولار و"إس24 ألترا" من 1299 دولار.

وحافظت سامسونغ على أسعار الطراز الأساسي و"بلس" عند نفس مستوى العام الماضي، فيما رفعت سعر "ألترا" 100 دولار.