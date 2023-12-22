ميزة جديدة تضيفها "سامسونغ" لتطبيقها الصحي

ميزة جديدة أضافتها "سامسونغ" إلى تطبيقها الصحي لتتبع الأدوية، والمتوقع إطلاقها في الولايات المتحدة في التحديث المرتقب هذا الأسبوع.

وأفادت " سامسونغ" في بيان لها أن هذه الميزة الجديدة ستمكن مستخدمها من إعداد تنبيهات بشأن موعد تناول الأدوية، والحصول على موعد طلب إعادة صرف الأدوية من الأطباء.

ووفق الشركة فانه في حال إدخال دواء جديد في التطبيق، يمكن تسجيل شكل ولون الدواء ومعلومات حول الجرعة الموصوفة والوقت المقرر لتناول الدواء.