أيهما أفضل للهواتف الذكية.. شاشات "OLED" أو"AMOLED"؟

تتميز شاشات "OLED" و"AMOLED" باللون الأسود العميق واللون الأبيض الأكثر سطوعًا، وهي أفضل أنواع شاشات العرض، وذلك لأن كل بكسل فيها يمكنه إيقاف تشغيلها بالكامل، مما يؤدي إلى الحصول على لون أسود طبيعي حقيقي.

وعند البحث عن هاتف، يذهب المشترون باتجاه مجموعة متنوعة من الميزات والمواصفات، بما في ذلك حجم الشاشة وجودة العرض، وهو ما يدعو إلى فهم التكنولوجيا المستخدمة في شاشة الهاتف.