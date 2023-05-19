مطورة "تشات جي بي تي" تتيحه على نظام "آي أو إس" من أبل

قررت شركة Open AI مطورة تطبيق الذكاء الاصطناعي ChatGPT "تشات جي بي تي" للدردشة إتاحة التطبيق على نظام تشغيل شركة أبل IOS "أي أو إس".

وأعلنت الشركة في بيان لها أن التطبيق سيكون على أجهزة أبل بالمجان، وسيقوم كذلك بمزامنة تاريخ الدردشة والبحث ويجلب أحدث التحسينات عبر الأجهزة.

وقالت الشركة في بيانها إن التطبيق يدمج Whisper في نظام تشغيل أبل، وهو نظامها المفتوح المصدر للتعرف على الكلام، مما يتيح الإدخال الصوتي.

وسيحصل مشتركو ChatGPT Plus على وصول حصري إلى إمكانيات GPT-4 والوصول المبكر إلى الميزات وعلى استجابة أسرع لطلباتهم على iOS، بحسب الشركة.