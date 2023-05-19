مطورة "تشات جي بي تي" تتيحه على نظام "آي أو إس" من أبل
قررت شركة Open AI مطورة تطبيق الذكاء الاصطناعي ChatGPT "تشات جي بي تي" للدردشة إتاحة التطبيق على نظام تشغيل شركة أبل IOS "أي أو إس".
وأعلنت الشركة في بيان لها أن التطبيق سيكون على أجهزة أبل بالمجان، وسيقوم كذلك بمزامنة تاريخ الدردشة والبحث ويجلب أحدث التحسينات عبر الأجهزة.
وقالت الشركة في بيانها إن التطبيق يدمج Whisper في نظام تشغيل أبل، وهو نظامها المفتوح المصدر للتعرف على الكلام، مما يتيح الإدخال الصوتي.
وسيحصل مشتركو ChatGPT Plus على وصول حصري إلى إمكانيات GPT-4 والوصول المبكر إلى الميزات وعلى استجابة أسرع لطلباتهم على iOS، بحسب الشركة.
وذكرت شركة Open AI أنها بدأت في طرح التطبيق على أجهزة أبل في الولايات المتحدة على أن تتوسع في بلدان أخرى في الأسابيع المقبلة.
و"جي.بي.تي-4" هو نموذج ذكاء صناعي قوي يعتمد على نسخة أحدث من التكنولوجيا التي يقوم عليها روبوت الدردشة الذائع الصيت ChatGPT.
وكانت Open AI قد أطلقت في فبراير/ شباط خطة اشتراك تجريبية لروبوت الدردشة الشهير الذي يعمل بالذكاء الصناعي، تحت مسمى ChatGPT Plus، مقابل 20 دولاراً شهرياً.
ولدى طرحه أواخر العام الماضي، أطلق ChatGPT شرارة سباق للسيطرة على مجال تكنولوجيا الذكاء الصناعي، ودفعت شركات عملاقة من "ألفابت" إلى "ميتا" للترويج لمنتجاتها في هذا المجال.