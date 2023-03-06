ذكاء اصطناعي يكشف الزهايمر بدقة تزيد عن 90٪

طور باحثون في مستشفى ماساتشوستس العام في الولايات المتحدة الأمريكية، نموذجا تقنيا يعتمد على "التعلم العميق" وهو إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكنه الكشف عن الإصابة بمرض الزهايمر بسهولة وبدقة عالية لجميع الأعمار.

والزهايمر هو أحد أكثر أشكال الخرف شيوعا، ويؤدي إلى تدهور متواصل بقدرات التفكير ووظائف الدماغ، وفقدان الذاكرة، ويتطور تدريجيا لفقدان القدرة على القيام بالأعمال اليومية، والتواصل مع المحيط، وانعدام الأداء الوظيفي.

وأثبتت دراسة باحثي مستشفى ماساتشوستس، والتي نشرها موقع "PLOS ONE"، نجاح تقنية التعلم العميق في اكتشاف الإصابة بالزهايمر سواء للحالات المعتادة للإصابة بالمرض مثل كبار السن، أو النادرة مثل الشباب.

وباستخدام التعلم العميق، الذي ثبت بالفعل نجاحه في اكتشاف العديد من الأمراض في البيانات المأخوذة من صور الرنين المغناطيسي للدماغ عالية الجودة (MRI) التي تم جمعها في بيئة بحثية خاضعة للرقابة، تمكن الباحثون من اكتشاف مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر بدقة تصل إلى 90.2٪، استنادًا إلى صور الدماغ السريرية التي يتم جمعها بشكل روتيني.