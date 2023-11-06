الهيدروجين الأبيض.. أمل جديد للطاقة في أوروبا

في عالم يزداد فيه الطلب على مصادر الطاقة المستدامة، برز "الهيدروجين الأبيض"؛ وهو غاز طبيعي ناتج عن عمليات طبيعية تحدث في أعماق الأرض، كبديل واعد للوقود الأحفوري.

ونشر موقع "يورونيوز" تقريرًا لتقييم إمكاناته العديدة والتحديات التي تواجه الاعتماد عليه لحل أزمة الطاقة المستمرة في أوروبا.

وفي مقارنة بين الهيدروجين، والهيدروجين الأبيض والأخضر، فإن الأول يشتهر بخصائص الاحتراق النظيف، إذ تنبعث منه الحرارة والماء فقط؛ ما يجعله خيارًا جذابًا بيئيًّا مقارنة بالوقود الأحفوري. ومع ذلك، فإن الطرق السائدة لإنتاج الهيدروجين اليوم لا تزال تعتمد على الغاز أو الفحم، بالتالي انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون؛ ما يتعارض مع المزايا البيئية المطلوبة.

في المقابل، فإن الهيدروجين "الأخضر"، الذي يتم إنتاجه باستخدام الطاقة المتجددة، هو في الواقع أنظف ولكنه يمكن أن يكلف نحو 5 يوروهات للكيلوغرام الواحد. وبهذا، يبقى الهيدروجين ”الأبيض“ البديل الأفضل، بسعر 0.50 يورو فقط للكيلوغرام الواحد، ما يوفر حلًّا للطاقة النظيفة أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

وتم اكتشاف الهيدروجين ”الأبيض“ في مالي عام 2012، وقد أثار اكتشافه غير المتوقع اهتمام الجيولوجيين في جميع أنحاء العالم، ومنذ ذلك الحين، بدؤوا بإجراء تجارب على استخراج إمدادات هذا الغاز الطبيعي، الذي يُعتقد أنه يتشكل من خلال تفاعلات الماء والمعادن، تحت سطح الأرض.