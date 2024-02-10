ميزات يرغبها المستخدمون.. هل يلبي أندرويد 15 الطلب؟

ميزات يريد المستخدمون رؤيتها

كان أندرويد 14 تحديثًا متكررًا نسبيًا، ولكن كل ما رأيناه من الإصدارات التجريبية السابقة يشير إلى أن غوغل مشغولة بالعمل على بعض التغييرات الأكبر التي ستشق طريقها في النهاية إلى أندرويد 15. إلا أن هناك بعض الميزات التي يرغب المستخدمون رؤيتها في إصدار أندرويد الجديد، ومن بينها:

استنساخ التطبيقات: يمتلك بعضهم أكثر من حساب لتطبيقات اجتماعية ما أو تلك المتعلقة بالعمل. في حين أن العديد من التطبيقات مثل إنسغرام ومسنجر وتيك توك لديها الآن حلول مدمجة لهذه السيناريوهات، لا يزال هناك العديد من التطبيقات التي لا تسمح لك بتشغيل أكثر من حساب واحد من دون حلول بديلة مثل تسجيل الدخول والخروج الكامل في كل مرة.

وفي حين أن شركة سامسونغ والعديد من الشركات المصنعة لهواتف اندرويد الأخرى تتعامل مع هذا الأمر بطرق عدة، مثل ميزة "Dual Messenger"، يتوقع المستخدمون أن يقدم أندرويد 15 أخيرًا أداة رسمية لاستنساخ التطبيقات.

إيماءات إيقاف الشاشة: لا تعد إيماءات الشاشة مفهومًا جديدًا تمامًا في عالم أندرويد؛ إذ كانت "OnePlus" واحدة من أوائل الشركات المصنعة التي جلبت هذا المفهوم إلى أجهزتها. وتكمن الفكرة في امتلاك القدرة على تعيين وظائف معينة للإيماءات التي تعمل حتى عندما تكون الشاشة مغلقة. ويمكن أن تتضمن هذه الوظائف القدرة على تشغيل أو إيقاف موقت للهاتف، وتخطي الموسيقى، وفتح تطبيق مثل الكاميرا، وتشغيل أو إيقاف المصباح اليدوي، ومسح رمز QR ضوئيًا، وما إلى ذلك.

وهذا من شأنه أن يوفر ميزة رائعة، على الأقل بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يستخدمون سماعات الرأس السلكية أو لا يريدون الاعتماد على عناصر التحكم باللمس غير التقليدية، حيث إنهم لن يحتاجوا إلى النقر والانتظار حتى تستيقظ الشاشة.

لوحة المفاتيح مع "Bard": من المفترض أن تبدأ غوغل قريبًا في طرح برنامج "Assistant with Bard" الذي تم تغيير علامته التجارية إلى "بارد" فقط، أو كما تشير التسريبات الأخيرة، "جيميني". وعلى المنوال ذاته، إذا كان هناك شيء واحد يمكن أن يجعل تجربة المستخدم أفضل على أندرويد 15، فهو دمج "بارد" في "Gboard"، وهو تطبيق لوحة المفاتيح الافتراضية من غوغل. وذلك من شأنه أن يحسن الاقتراحات للمستخدمين بدءًا من إنشاء الملصقات والرموز التعبيرية المخصصة وحتى تقديم الاقتراحات وتلخيص الرسائل.