ميزات يرغبها المستخدمون.. هل يلبي أندرويد 15 الطلب؟
لم يكمل أندرويد 14 بعد نصف العام من عمره، ومع ذلك، هناك بالفعل تسريبات مبكرة تدور بشأن إصدار نظام التشغيل التالي الرئيس من أندرويد، في الوقت الذي سيحاول فيه النظام الجديد معالجة الأخطاء كافة الموجودة في سلفه أندرويد 14، وسد الثغرات المحتملة كافة مع إضافة بعض التحسينات الجديدة على النظام، بما يتناسب مع التطور الهائل في الهواتف الذكية.
ويأتي نظام أندرويد 15 المدعوم من شركة غوغل، ليتخذ اسمًا رمزيًا جديدًا ومناسبًا له، كما كان الحال مع الإصدارات السابقة.
ومن المتوقع أن تطلق غوغل على نظام أندرويد الجديد اسم "Vanilla Ice Cream".
ميزات يريد المستخدمون رؤيتها
كان أندرويد 14 تحديثًا متكررًا نسبيًا، ولكن كل ما رأيناه من الإصدارات التجريبية السابقة يشير إلى أن غوغل مشغولة بالعمل على بعض التغييرات الأكبر التي ستشق طريقها في النهاية إلى أندرويد 15. إلا أن هناك بعض الميزات التي يرغب المستخدمون رؤيتها في إصدار أندرويد الجديد، ومن بينها:
استنساخ التطبيقات: يمتلك بعضهم أكثر من حساب لتطبيقات اجتماعية ما أو تلك المتعلقة بالعمل. في حين أن العديد من التطبيقات مثل إنسغرام ومسنجر وتيك توك لديها الآن حلول مدمجة لهذه السيناريوهات، لا يزال هناك العديد من التطبيقات التي لا تسمح لك بتشغيل أكثر من حساب واحد من دون حلول بديلة مثل تسجيل الدخول والخروج الكامل في كل مرة.
وفي حين أن شركة سامسونغ والعديد من الشركات المصنعة لهواتف اندرويد الأخرى تتعامل مع هذا الأمر بطرق عدة، مثل ميزة "Dual Messenger"، يتوقع المستخدمون أن يقدم أندرويد 15 أخيرًا أداة رسمية لاستنساخ التطبيقات.
إيماءات إيقاف الشاشة: لا تعد إيماءات الشاشة مفهومًا جديدًا تمامًا في عالم أندرويد؛ إذ كانت "OnePlus" واحدة من أوائل الشركات المصنعة التي جلبت هذا المفهوم إلى أجهزتها. وتكمن الفكرة في امتلاك القدرة على تعيين وظائف معينة للإيماءات التي تعمل حتى عندما تكون الشاشة مغلقة. ويمكن أن تتضمن هذه الوظائف القدرة على تشغيل أو إيقاف موقت للهاتف، وتخطي الموسيقى، وفتح تطبيق مثل الكاميرا، وتشغيل أو إيقاف المصباح اليدوي، ومسح رمز QR ضوئيًا، وما إلى ذلك.
وهذا من شأنه أن يوفر ميزة رائعة، على الأقل بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يستخدمون سماعات الرأس السلكية أو لا يريدون الاعتماد على عناصر التحكم باللمس غير التقليدية، حيث إنهم لن يحتاجوا إلى النقر والانتظار حتى تستيقظ الشاشة.
لوحة المفاتيح مع "Bard": من المفترض أن تبدأ غوغل قريبًا في طرح برنامج "Assistant with Bard" الذي تم تغيير علامته التجارية إلى "بارد" فقط، أو كما تشير التسريبات الأخيرة، "جيميني". وعلى المنوال ذاته، إذا كان هناك شيء واحد يمكن أن يجعل تجربة المستخدم أفضل على أندرويد 15، فهو دمج "بارد" في "Gboard"، وهو تطبيق لوحة المفاتيح الافتراضية من غوغل. وذلك من شأنه أن يحسن الاقتراحات للمستخدمين بدءًا من إنشاء الملصقات والرموز التعبيرية المخصصة وحتى تقديم الاقتراحات وتلخيص الرسائل.
ميزات سيجلبها أندرويد 15
بغض النظر عمّا يريد المستخدمون رؤيته في أندرويد 15، إلا أن تسريبات عدّة تحيط بالإصدار الجديد بالفعل، ومنها:
إعادة "Widgets" إلى شاشة القفل: منذ وقت طويل، كان نظام أندرويد يدعم عرض الأدوات "Widgets" على شاشة القفل. ويبدو أن الشركة سرعان ما فقدت الاهتمام بهذه الميزة بعد تقديمها في أندرويد "4.2 Jelly Bean"، لتتركها ضعيفة في الإصدارات القليلة التالية حتى قامت بإزالتها بالكامل في أندرويد "5 Lollipop" بعد بضع سنوات. والآن يبدو أن نظام أندرويد 15 سيغير ذلك مرة أخرى، وسيجلب قسمًا جديدًا من الـ"Widgets" إلى شاشة القفل.
تسهيل إستخدام أندرويد: أصبحت الهواتف الذكية أجهزة قوية ومعقدة بشكل لا يصدق، ولكن لا يرغب الجميع في استخدام كل جانب من جوانبها، خاصة أن بعضهم قد لا يكون قادراً على ذلك؛ وهذا هو المكان الذي قد يأتي فيه دور "الإعداد المسبق السهل" الجديد، الذي سيقوم ببعض التغيرات على إعدادات الهاتف لتسهيل استخدام أندرويد.
أرشفة التطبيقات: قدم متجر غوغل بلاي أخيرًا خيارًا يقوم تلقائيًا بأرشفة التطبيقات التي لا تستخدمها كثيرًا عند انخفاض سعة التخزين لديك. ونظرًا لطبيعة أندرويد المفتوحة، فهذا يعني أن التطبيقات المثبتة من خلال متجر تطبيقات آخر لا يمكنها الاستفادة من هذه الميزة. ومع أندرويد 15، قد تصبح ميزة أرشفة التطبيقات جزءًا من نظام التشغيل نفسه؛ ما يتيحها لجميع التطبيقات بغض النظر عن كيفية تثبيتها.
صحة البطارية: أضافت غوغل تفاصيل أولية بشأن صحة البطارية إلى أندرويد 14. لكن في الإصدار القادم، من المفترض أن ترى عدد دورات الشحن والنسبة المئوية لحالة البطارية؛ ما يوضح مقدار تدهور حالتها مقارنة بما كانت عليه عندما كانت جديدة.