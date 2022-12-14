مايكروسوفت تعزز جهودها لنشر الإنترنت بالأقمار الاصطناعية في إفريقيا

أعلنت مايكروسوفت، اليوم الأربعاء، عن خطط لتقديم اتصال بالإنترنت بواسطة الأقمار الاصطناعية لعشرة ملايين شخص، نصفهم في إفريقيا، في إطار جهودها لسد الفجوة الرقمية في العالم.

وخلال قمة مع الزعماء الأفارقة في واشنطن ترأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن، قالت الشركة العملاقة في قطاع التكنولوجيا إنها ستبدأ فورا في مشروعها للإنترنت بواسطة الأقمار الاصطناعية، مع أولوية لتقديم هذه الخدمة للمرة الأولى لأجزاء في مصر وأنغولا والسنغال.

وقال رئيس مايكروسوفت براد سميث إن الشركة معجبة بالعمل الذي ينفذه مهندسوها في نيروبي ولاغوس، موضحا أن إفريقيا "لا تفتقر للمواهب، لكنها تعاني نقصاً كبيراً في الفرص".