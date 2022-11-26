الصين تعرض أحدث تطبيقات ومنتجات إنترنت الأشياء والاستشعار الذكي
تعرض الصين أحدث تطبيقات ومنتجات إنترنت الأشياء والعديد من المنتديات التي تركز على الإنترنت الصناعي والاستشعار الذكي والمركبات الذكية المتصلة.
وافتتح المعرض العالمي لإنترنت الأشياء 2022 الذي يستمر ثلاثة أيام، أمس الجمعة، في مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو في شرقي الصين.
وشاركت 240 شركة متعلقة بإنترنت الأشياء أحدث منتجاتها في المعرض من المركبات ذاتية القيادة إلى الروبوتات الصناعية، بحسب ما أوردته وكالة "شينخوا" الصينية.
وقال يويه يون من شركة شبكة الكهرباء الوطنية الصينية: "أحضرنا إلى المعرض روبوتات شحن للسيارات الكهربائية وشبكات الطاقة باستخدام تقنية التوأمة الرقمية".
وأضاف المسؤول الصيني أنه "يمكن للزوار تجربة منتجاتنا بمجرد ارتداء زوج من نظارات الواقع الافتراضي".
وتوجد في مدينة ووشي، التي يطلق عليها اسم "مدينة إنترنت الأشياء"، حاليا أكثر من 3000 شركة ذات صلة بإنترنت الأشياء، بقيمة إنتاج تقارب 49 مليار دولار أمريكي، وتقود صياغة أكثر من نصف المعايير الدولية لإنترنت الأشياء.
وفي سبتمبر/ أيلول، ذكرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن إنترنت الأشياء عبر الهاتف المحمول في الصين حقق تقدما ملحوظا في الشبكة والقدرة الصناعية، فضلا عن تطور التطبيقات.
وأضافت أنه تم تعزيز قدرة الشركات المحلية على التكنولوجيا وبحث المنتجات وتطويرها، فضلا عن تحسن النظام البيئي.