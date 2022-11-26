الصين تعرض أحدث تطبيقات ومنتجات إنترنت الأشياء والاستشعار الذكي

تعرض الصين أحدث تطبيقات ومنتجات إنترنت الأشياء والعديد من المنتديات التي تركز على الإنترنت الصناعي والاستشعار الذكي والمركبات الذكية المتصلة.

وافتتح المعرض العالمي لإنترنت الأشياء 2022 الذي يستمر ثلاثة أيام، أمس الجمعة، في مدينة ووشي بمقاطعة جيانغسو في شرقي الصين.

وشاركت 240 شركة متعلقة بإنترنت الأشياء أحدث منتجاتها في المعرض من المركبات ذاتية القيادة إلى الروبوتات الصناعية، بحسب ما أوردته وكالة "شينخوا" الصينية.