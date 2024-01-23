إلى عشاق آبل.. تعرف على أبرز ميزات آيفون 16 (صور)

تصدر طرازات آيفون 16 في خريف 2024، التي ستحتوي على شرائح أسرع وشاشات بأحجام أكبر لنسخ آيفون 16 برو وتحسينات على الكاميرا، وربما زر جديد.

بعد الإعلان عن هاتف جالاكسي S24 Ultra من سامسونغ الأسبوع الماضي، تتجه كل الأنظار إلى ما قد تكون آبل قد خططت له للجيل التالي من تشكيلة آيفون 16 Pro . وعلى الرغم من أن آبل تطلق تقليدياً هواتف آيفون الجديدة في سبتمبر، إلا أن سيلاً من التسريبات وتوقعات المحللين أعطانا فكرة تقريبية عما يمكن توقعه.

ضعف مساحة التخزين