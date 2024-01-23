إلى عشاق آبل.. تعرف على أبرز ميزات آيفون 16 (صور)
تصدر طرازات آيفون 16 في خريف 2024، التي ستحتوي على شرائح أسرع وشاشات بأحجام أكبر لنسخ آيفون 16 برو وتحسينات على الكاميرا، وربما زر جديد.
بعد الإعلان عن هاتف جالاكسي S24 Ultra من سامسونغ الأسبوع الماضي، تتجه كل الأنظار إلى ما قد تكون آبل قد خططت له للجيل التالي من تشكيلة آيفون 16 Pro . وعلى الرغم من أن آبل تطلق تقليدياً هواتف آيفون الجديدة في سبتمبر، إلا أن سيلاً من التسريبات وتوقعات المحللين أعطانا فكرة تقريبية عما يمكن توقعه.
ضعف مساحة التخزين
في الهواتف السابقة، كانت شركة آبل تقدم ما يصل إلى 1 تيرابايت من التخزين على هواتف آيفون برو. وبدءًا من آيفون 16، من المتوقع أن تقدم الشركة ما يصل إلى 2 تيرابايت من التخزين، على الأقل في الطراز الاحترافي.
وهذا من شأنه أن يجذب منشئي المحتوى، الذين يحتاجون إلى جهاز آيفون بسعة تخزين كبيرة. ونظرًا إلى أن أجهزة آيفون يمكنها أيضًا تصوير مقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد، فإن سعة التخزين الأعلى يمكن أن تجذب أيضًا المستخدمين المتميزين، الذين يرغبون في تخزين جميع بياناتهم محليًا على هواتفهم.
زر مخصص للكاميرا
يشير تسريب جديد إلى أن سلسلة آيفون 16 Pro قد تأتي مع زر إضافي، بدلاً من آيفون بدون أزرار المقترح سابقاً، ويمكن وضع الزر الجديد في الجانب الأيمن السفلي من الهاتف، على غرار هواتف Nokia Lumia و Sony Xperia الأقدم.
ويشير موضع هذا الزر الجديد إلى أنه يمكن أن يعمل كمشغل للكاميرا، ويمكن أن يحاكي الشعور بالضغط على زر فعلي باستخدام محرك لمسي. ويقال أيضًا إنه زر حساس للضغط، مما يسمح للمستخدمين باستخدام نفس الزر للتركيز والنقر على الصور أو تصوير مقاطع الفيديو.
يُذكر أن جميع الإصدارات الأربعة من آيفون16 قد تأتي مرفقة بهذا الزر الجديد مع دعم التخصيص عبر تطبيق Shortcuts.
أحجام شاشات أكبر
يقال إن سلسلة آيفون 16 تتميز بشاشات أكبر عبر التشكيلة. ففي حين أن آيفون 16سيتضمن شاشة بحجم 6.3 بوصة، إلا أنه من المتوقع أن يقدم آيفون 16 بلس و16 برو ماكس شاشة أكبر بحجم 6.9 بوصة.
وتعني الشاشات الأكبر حجماً أيضًا بطاريات أكبر، ويمكننا أن نتوقع رؤية بعض الترقيات المهمة في حجم البطارية، مما سيؤدي إلى عمر بطارية أفضل عبر المجموعة. علاوة على ذلك، يمكن لشركة آبل أيضًا تزويد أجهزة آيفون هذه بحلول تبريد أفضل لتحسين الأداء والحفاظ عليه.
ومن المتوقع أن تبدو جميع طرازات آيفون16 الأربعة مشابهة لسلسلة آيفون15 ، على الرغم من أنها تحتوي على شاشات أكبر. لكن يمكن لشركة آبل تقليص حجم الحواف للحصول على شاشة تغطي هيكل الهاتف بشكل أقضل.
ألعاب AAA
تستخدم شركة آبل شريحة الجيل السابق في طرازات آيفون الأساسية منذ فترة. ومن المرجح أن تعود إلى استخدام نفس الشريحة عبر التشكيلة، وهيA18 . وهذا من شأنه دعم الألعاب من فئة AAA على تشكيلة آيفون 16 بأكملها.
وقد تتضمن عائلة آيفون 16 برو أيضًا المزيد من الذاكرة العشوائية رام لتمكين المزيد من ميزات الكاميرا وقدرات الحوسبة. وبالنظر إلى اتجاهات الصناعة الحديثة المتمثلة في تقديم دعم برمجي ممتد لمدة تصل إلى 7 سنوات، يمكن لهذه الشرائح الجديدة أيضًا تمكين بعض ميزات الذكاء الاصطناعي على الجهاز.
عدسة تكبير خمس مرات
من المتوقع أن تبدأ آبل في تقديم عدسة تكبير تليفوتوغرافي خمس مرات على آيفون 16 برو 16 برو ماكس. فمع شاشة أكبر، يجب أن تكون آبل قادرة على تنفيذ عدسة التكبير الجديدة، والتي تشغل مساحة أكبر قليلاً داخل الهاتف مقارنة بوحدة الكاميرا العادية.
علاوة على ذلك، قد يحصل آيفون 16 برو أيضًا على عدسة ذات زاوية واسعة للغاية وعالية الدقة. وتماماً مثل الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابكسل.
يقال إن العدسة ذات الزاوية الواسعة الجديدة توفر دقة 48 ميجابكسل، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور تحتوي على مزيد من التفاصيل والوضوح. ويقال أيضًا إن كاميرا الصور الشخصية السيلفي، على الرغم من بقائها بدقة 12 ميجابكسل، ستحصل على ترقية بفتحة أوسع قليلاً لتحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة.