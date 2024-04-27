أسرار وخصائص في الشخصية يكشفها البريد الإلكتروني.. ما هي؟

قاتل البريد الوارد

يشير هذا المصطلح إلى الشخص الذي يرى رسالة في صندوق الوارد الخاص به ويتخذ إجراءً على الفور، فهو يقرأ البريد الإلكتروني، ويرسل ردًا إذا استدعى الأمر، ثم يقوم إما بحذفه لأنه لم يعد مفيدًا أو أرشفته في مجلد معين، وعادةً ما يكون عدد رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به حوالي الصفر.

كما أن ابتعاد هذا الشخص عن بريده الوارد لفترة طويلة يجعله متوترًا جدًا؛ لأنه يتفاعل بشكل سلبي عند مواجهة مجموعة من الرسائل غير المقروءة، ما يجعله قلقًا، في حين أن الاحتفاظ بصندوق بريد مرتب يخفف من هذا القلق، وهذه الفئة تجد أنه من المريح عدم وجود رسائل بريد إلكتروني معلقة بانتظارهم.

مدخر الرسائل

لدى حافظي الرسائل عدد قليل من رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة في صندوق الوارد الخاص بهم، ولكنهم نادرًا ما يحذفون رسالة بعد قراءتها، وفي الأساس، يعد حفظ رسائل البريد الإلكتروني وسيلة لخداع أنفسهم للاعتقاد أنهم سيتمكنون من معالجتها جميعًا.

ووفقاً لعلم النفس، هناك بعض التفسيرات المحتملة لهذا النوع من السلوك الادخاري، أحدها التأجيل؛ إذ يقوم هؤلاء بحفظ رسائل البريد الإلكتروني المقروءة وغير المقروءة، مع فكرة أنهم سيصلون إليها في النهاية.

وستكون لدى هؤلاء الأشخاص أنفسهم قائمة مهام مؤجلة طويلة جدًا، ليس فقط في البريد الإلكتروني، بل أيضًا في مهامهم اليومية في العمل والمنزل.